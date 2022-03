Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, musste ein 35-jähriger Mann nach der Einreise ins Bundesgebiet seine offene Geldstrafe in Höhe von fast 2500 Euro begleichen – ansonsten drohte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Donnerstagmorgen, 17. März, kontrollierten Beamte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Emmishofer Tor in Konstanz. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Betruges.

Der Gesuchte wurde vor einem Jahr vom Amtsgericht Konstanz zu einer Geldstrafe zuzüglich Wertersatzeinziehung in Gesamthöhe von 2481 Euro verurteilt. Weil er der geforderten Zahlung bislang nicht nachkam, wurde die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet.

Der Bruder des Mannes sprang schließlich in die Bresche und zahlte die haftbefreiende Geldsumme, sodass dieser anschließend seine Reise fortsetzen konnte.