Bei der Rotary Classic Night am 15. Oktober in der Lutherkirche wird nicht nur die international bekannte Geigerin Alina Pogostkina dabei sein – auch internationale Nachwuchskünstler sowie der Bratscher Nimrod Guez zeigen ihr Können. Der SÜKURIER verlost insgesamt fünf mal zwei Karten für das Event.

Kartenverlosung Unter der Telefonnummer 01379/37050021 (0,50 Euro aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend) können Sie an der Kartenverlosung für die Rotary Classic Night teilnehmen. Nennen Sie hierfür das Stichwort Pogostkina . Die Hotline ist bis zum bis 5. Oktober, 12 Uhr, freigeschaltet. Kartenvorverkauf Karten zwischen 25 und 15 Euro gibt es bei Buchkultur Opitz, 07531/24171 oder unter www.reservix.de . Schüler und Studenten zahlen 5 Euro. Weitere Infos unter konstanz-rheintor .rotary.de Programm des Abends Antonín Dvorák (1841-1904): Terzett für zwei Violinen und Viola C-Dur op. 74

Gustav Mahler (1860-1911): Quartettsatz a-Moll für Klavier, Violine, Viola und Violoncello

Johannes Brahms (1833-1897): Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25

Das Konzert wird der Höhepunkt eines sogenannten Mindful Music Workshops sein. Bei dieser von Alina Pogostkina ins Leben gerufenen Initiative geht es darum, Musiker nicht nur musikalisch, sondern auch psychisch auf den Druck des Konzertlebens vorzubereiten.

Konstanz Einst Konstanzer Student, heute Shootingstar der Fotografie: Bald stellt Tom Hegen seine imposanten Aufnahmen in der größten Stadt am See aus Das könnte Sie auch interessieren

„Künstler und Musiker leiden unter der Corona-Krise besonders“, teilt der Rotary Club Konstanz Rheintor mit. „Daher haben wir uns entschlossen, trotz der Corona-Auflagen auch in diesem Jahr wieder unser Benefizkonzert durchzuführen. Denn gerade wenn viele kommerzielle Veranstalter aufgrund des Planungsrisikos Auftritte und Festivals absagen, ist jedes Konzert, das stattfindet wichtig.“

Alina Pogostkina zählt zu den sogenannten Neuen Geigerinnen – international gefeierte Solistinnen, die binnen kurzer Zeit zu Shootingstars avancierten. Seit mehr als 20 Jahren tritt die Geigerin bei der Rotary Classic Night in Konstanz auf. Die Musikerin ist dem Club verbunden, seit er dem Wunderkind einen seiner ersten Auftritte ermöglicht hat.

Anders als in den Vorjahren bekommen die Künstler bei dem diesjährigen Benefizkonzert auch eine großzügige Gage. „Das ist auch ein Dankeschön an Alina und all die anderen großartigen Künstler, die in den vergangenen Jahren bei der Classic Night aufgetreten sind“, teilte der Club mit. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat Alina rund 500.000 Euro mit den Benefizkonzerten erwirtschaftet. Das Geld wird vom Hilfeverein des Service Clubs für wohltätige Zwecke eingesetzt.

In Konstanz seit Jahren unterstützt werden beispielsweise die Wessenbergstiftung, die Familien in besonders schwierigen Situationen betreut, die Berchenschule oder die Medizinische Ambulanz der Obdachlosenhilfe. Dank zahlreicher Sponsoren können voraussichtlich alle Hilfsprojekte weiter unterstützt werden, teilte der Club mit. „Durch Corona ist auch in Konstanz der Bedarf größer denn je.“