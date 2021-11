Konstanz vor 2 Stunden

Begegnungen in der Nacht auf Allerheiligen: So erinnern sich Menschen in Konstanz an den zweiten Corona-Lockdown, der vor einem Jahr begann

Vor fast genau einem Jahr, am 2. November 2020, traten die Maßnahmen des „Lockdown light“ in Kraft, der sich im Dezember desselben Jahres zum ganz harten Lockdown verfestigte. Wie blicken Menschen in Konstanz auf diese Zeit zurück? Wir haben uns an Halloween in der Konzilstadt umgehört.