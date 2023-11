Das Baurechts- und Denkmalamt der Stadt hat die Baustelle im gewerblichen Block der Chérisy-Kaserne vorübergehend gesperrt. Es geht um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vermeidung von Gefahren. Denn, so hieß es im entsprechenden Bescheid: Es bestehe kein ausreichender Schutz gegen herabfallende Gegenstände, obwohl Tür- und Fensterelemente sowie Balken über einen Seilzug unmittelbar über den Hauseingang transportiert werden.

Konstanz Während im Constantia Blue auf einigen Etagen noch gearbeitet wird, zieht in andere bald Leben ein Das könnte Sie auch interessieren

In dem Block sollen in den oberen Etagen 26 Hotelzimmer entstehen. Bernhard Gedrat, dessen Musikwerkstatt Musambara in dem Gebäude liegt, klagt schon seit Monaten über die Zustände. „Uns fiel Baumaterial vor die Füße“, sagt er.

Mathias Tonigold vom Bauherren See-Projekt-Management GmbH betont wiederum, die Sicherheit sei Teil des Vertrages mit einem Generalunternehmer: „Wir sind von der Sicherheit ausgegangen.“ Unabhängig davon aber, wer recht habe, wolle er eine einvernehmliche Lösung auch für die Zukunft. „Ich will Frieden. Ich sehe mich eher als Diplomaten.“

Mathias Tonigold vertritt die Bauherrschaft. Er sagt, die Sicherheit sei Teil des Vertrages mit dem Generalunternehmer. Man sei schon sehr viele Kompromisse eingegangen, um die Nutzer des Hauses zufriedenzustellen. | Bild: Rindt, Claudia

Im Mai soll ein Pächter den Hotelbetrieb übernehmen

Tonigold betont zudem, dass die Bauherrschaft schon sehr viele Kompromisse eingegangen sei. Sollte es aber falsche Beschuldigungen geben, würden diese juristisch geprüft. Ein Vertreter des Generalunternehmens will im Artikel namentlich nicht zitiert werden. In den betreffenden Etagen des Chérisyblocks hatte früher ein Fitness-Center seinen Sitz. Ein Aufzug soll künftig für Barrierefreiheit sorgen. Bis im April 2024 rechnet Tonigold mit dem Ende des Baus, und bis zum Beginn der Saison im Mai solle ein Pächter den Hotelbetrieb übernommen haben.

Bernhard Gedrat beklagt, mit der Baustelle habe es 29 Wochen lang Ärger gegeben. Als Nutzer des Gebäudes mit Publikumsverkehr habe er Schutz vor Staub und herabfallenden Materialien erst einfordern müssen. Der 69-Jährige sagt, er sei seit 35 Jahren mit seiner Musikwerkstatt im Gebäude. So etwas habe er noch nie erlebt. „Es ist ein Wahnsinn“, betont Gedrat. Ein Ordner sei mit Dokumentationen über Vorfälle prall gefüllt. Er habe sich in seiner Verzweiflung an Behörden wie die Polizei, den Zoll und das Baurechtsamt gewandt.

Konstanz Applaus für zwei Kulturinstitutionen: Kula und Zebra Kino werden für ihre Arbeit ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Nutzer des Blocks schreiben: „Wir sind empört und schockiert“

Bernhard Gedrat und seine Frau Angela, die in dem Haus Therapiestunden gibt, beklagen in einem Schreiben an das Hauptzollamt in Singen: „Die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden seit Anbeginn dieser Baustelle präventiv seitens der uns bekannten Bauleitung nicht umgesetzt. Erst nach drängender Aufforderung unsererseits werden Stunden bzw. Tage später, nachdem wir schon extrem gelitten haben, Maßnahmen ergriffen.“

An anderer Stelle heißt es: „Uns fällt immer wieder Abbruchmaterial vor die Füße, knapp am Kopf vorbei. Wir sind empört und schockiert über solch eine Baustellenführung.“ Die Gedrats haben mit der Kamera immer wieder Bilder aufgenommen und so erfasst, wie es staubt und wie Gegenstände per Seilzug in die Höhe verfrachtet werden. Bernhard Gedrat sagt: „Die sollen ja arbeiten. Aber so, dass man aneinander vorbeikommt.“

Konstanz Immer mehr Bürger setzen auf Erdwärme – 150 Meter tief dringt der Bohrer in den Konstanzer Boden Das könnte Sie auch interessieren

Ende Oktober erfolgt dann die vorübergehende Sperrung

Und wie reagieren die Behörden? Die Stadt teilt mit, dass das Baurechts- und Denkmalamt am 12. Oktober zur Begehung vor Ort gewesen sei. „Beanstandungen der Baustelleneinrichtung ergaben sich hierbei nicht.“ Bernhard Gedrat kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Er wendet sich erneut an die Behörden und erreicht Folgendes, wie die Stadt über den Sprecher Benedikt Brüne mitteilt: „Im Rahmen einer erneuten Beschwerde vonseiten eines Miteigentümers wurde am 24.10.2023 eine weitere Baukontrolle durchgeführt. Aufgrund der hierbei festgestellten Mängel erfolgte im Anschluss am 26.10.2023 eine Baueinstellung.“

Die Bauordnung Im Paragraph 12 der Landesbauordnung heißt es: „Baustellen sind so einzurichten, dass die baulichen Anlagen ordnungsgemäß errichtet oder abgebrochen werden können und Gefahren oder vermeidbare erhebliche Belästigungen nicht entstehen.“ Bernhard Gedrat und andere Eigentümer im Gewerbegebäude haben dem Bauvorhaben nach einigem Hin und Her zugestimmt. Inzwischen fragt er sich, ob das nicht zu blauäugig war.

Inzwischen, so teilte die Stadtverwaltung mit, habe die Gewerbeaufsicht die Baustelle wieder freigegeben. Das Baurechts- und Denkmalamt aber lasse die Standsicherheit und die Eignung des fraglichen Baugerüsts durch einen Prüfstatiker beurteilen. „Sobald das Prüfungsergebnis vorliegt, wird eine Entscheidung über das weitere Vorgehen erfolgen.“

Konstanz Es sieht aus wie eine Pipeline. Was wird da entlang des Seerheins aktuell gebaut? Das könnte Sie auch interessieren

Grundsätzlich heißt es vonseiten der Stadt: „Baukontrollen werden mit Ausnahme einer angeordneten Rohbau- und Schlussabnahme stichprobenhaft durchgeführt. Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Bauausführung obliegt dem hierfür bestellten Bauleiter.“

Beim Hauptzollamt in Singen indes werden Verstöße gegen den Arbeitsschutz, wofür es nicht zuständig ist, nicht separat erfasst, denn bei Kontrollen geht es vor allem um Schwarzarbeit, fehlende Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis und Unterschreitung des Mindestlohns.