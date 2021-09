Wie das Pressereferat der Stadt Konstanz in einer Mitteilung bekannt gibt, wird in den kommenden Tagen ein Teil der Max-Stromeyer-Straße für voraussichtlich vier Tage gesperrt sein. Die Bauarbeiten beginnen in der Nacht von Montag, 6. September, auf Dienstag, 7. September.

Reichenau Der B33-Tunnel an der Reichenau Waldsiedlung verschwindet unter Erdmassen. Unser Video erklärt den Stand der Arbeiten und wie es jetzt weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Der Ausbau der Gleise erfolgt nachts. Hierzu muss die Max-Stromeyer-Straße eine Nacht lang vollgesperrt werden. Die Umleitung führt entweder über die Oberlohnstraße und die B33 oder über die Oberlohnstraße und anschließend über die Fürstenbergstraße. Die Busse der Ringlinie 4/13 und 13/4 werden in dieser Zeit umgeleitet, die Haltestelle Max-Stromeyer-Straße Ost entfällt.

Der Einbau des Fahrbahnbelags erfolgt tagsüber unter halbseitiger Sperrung. Hierbei kann es zu Rückstaus kommen, weswegen der Bereich über die B33 umfahren werden sollte. Der Fußverkehr wird durch die Sperrungen nicht beeinträchtigt. Radfahrer werden gebeten, in dem betreffenden Bereich abzusteigen.