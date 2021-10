Ab dem 2. November gilt in allen städtischen Kultureinrichtungen in Konstanz die 2G-Regel. Per Video informierte Oberbürgermeister Uli Burchardt die Konstanzer am Mittwoch über diese Neuerung. „Wir wollten natürlich niemanden ausschließen“, sagt eine Kulturschaffende. Dennoch habe diese Entscheidung auch positive Aspekte.

Ab dem 2. November gilt in allen städtischen Kultureinrichtungen von Konstanz die 2G-Regelung. Dies teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend per Video in einem Corona-Update mit Uli Burchardt mit. Wie der Oberbürgermeister in den Aufnahmen