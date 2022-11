Unruhige Zeiten stehen den Bewohnern des Stadtteils Niederburg bevor. Bei der Deutschen Bahn ist Nachtarbeit angesagt, denn die Mitarbeiter werden von Montag, 7. November, bis einschließlich Samstag, 12. November zwischen 22 bis 6 Uhr an den Gleisen arbeiten, wie die Pressestelle der Stadt Konstanz mitteilt.

In diesem Zeitraum ist der Bahnübergang sowie die Rechtsabbiegespur zum Steigenberger Inselhotel gesperrt. Der Susosteig als Fußgängerweg wird zugänglich bleiben. Die Anwohner müssen allerdings mit Lärm rechnen.

#wohnreport2030 Bauen rund um Konstanz – Wie kommen Häuslebauer an einen Bauplatz? Das könnte Sie auch interessieren

Autos bleiben von 22 bis 6 Uhr stehen

Fußgänger müssen dann einen Umweg laufen und Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf dem Hotelparkplatz abstellen, müssen unbedingt daran denken, dass in dieser Zeit kein Wegkommen möglich ist. „Unsere Hotelgäste informieren wir noch vor ihrer Anreise. Restaurantgäste geben wir bei ihrer Reservation Bescheid“, erklärt Matthias Brand, stellvertretender Empfangsleiter des Inselhotels, auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Konstanzer würden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen oder ihr Auto in einem Parkhaus abzustellen. Fußgänger müssen nur einen kleinen Umweg einkalkulieren. Der Bahnübergang beim Konzil und die Fußgängerunterführung an der alten Rheinbrücke stünden auch weiterhin zur Verfügung, so Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadt Konstanz.

#wohnreport2030 Verzögert sich der Umbau des Telekom-Hochhauses – und wie teuer wird‘s? Das könnte Sie auch interessieren

Fasnachtsauftakt der Narrengesellschaft Niederburg

Die Gäste, die ihre Karten für den Fasnachtsauftakt der Narrengesellschaft Niederburg am Samstag, 12. November, abholen, würden ebenfalls vorab informiert, so Brand. Möglicherweise überlegt dann vielleicht so mancher Fasnachtsgast, ob er nicht gleich im Hotel übernachten sollte, um sich Umwege zu ersparen?

Oder vielleicht wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert? Das allerdings bezweifelt Matthias Brand, denn eine Genehmigung zur Verkürzung der Sperrstunde werde zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Erwägung gezogen.