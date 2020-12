Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Bahnhof Petershausen soll Mitte 2021 fertig umgebaut sein – eineinhalb Jahre später als ursprünglich geplant

Zu den zeitlichen Verzögerungen kam es laut Deutscher Bahn unter anderem, weil Baufahrzeuge ausgefallen sind. Derweil gab es auf einer anderen Baustelle in der Nähe offensichtlich keine solchen Probleme: Vier Monate früher als geplant konnten die Arbeiten in der Gustav-Schwab-Straße und am Brückenplatz Nord abgeschlossen werden.