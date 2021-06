Wie die Stadt gegen die Liebhaber lauter, getunter Autos vorgehen will, besprachen Lokalpolitiker und der Oberbürgermeister im Bodenseeforum. Dabei wurde klar: Die Mittel sind begrenzt.

Sie feiern PS und Abgase. Ein Auto verdient erst dann seinen Namen, wenn der Auspuff so richtig knallt. Und der Tritt auf die Bremse jedem im Umkreis von zwei Kilometern schmerzhaft in den Ohren quietscht. Was die regionale Autoposerszene als Spaß