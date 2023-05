Wieder einmal hat es im Kreisel an der Schänzle-Brücke gekracht. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, verletzte sich dabei am Mittwoch, 3. Mai, ein 23-jähriger Motorradfahrer.

Konstanz Motorradfahrer kracht in bremsendes Auto im Kreisel bei der Schänzlebrücke Das könnte Sie auch interessieren

Was war passiert? Gegen 18 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Seat Alhambra aus Richtung Schweiz kommend von der Europastraße in den zweispurigen Kreisverkehr ein. Dabei stieß er mit dem Biker zusammen, der bereits im Kreisel unterwegs war. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei.

Glück im Unglück für den 23-Jährigen: Die Verletzungen waren laut Polizei nicht so schwer, dass ein Rettungswagen erforderlich gewesen wäre. Am Motorrad und am Auto entstand Schaden in Höhe von je rund 1500 Euro.

Konstanz Rumms und weg! Vier Autofahrer in Konstanz stehlen sich aus der Verantwortung Das könnte Sie auch interessieren

In dem Kreisverkehr, in der Stadt auch liebevoll-spöttisch „Chaos-Kreisel“ genannt, kommt es unter anderem wegen der beiden Spuren, des oft hohen Verkehrsaufkommens und der aufgrund der Brücke leicht eingeschränkten Sicht immer wieder zu Unfällen. Die diesjährige Unfallserie dort begann am 11. Januar mit dem Zusammenstoß zweier Autos. Ergebnis: Eine Verletzte und 16.000 Euro Schaden.