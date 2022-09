Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Mittwoch, 28. September, bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Brüel-/Gottlieber Straße im Paradies nicht richtig hingeschaut. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, steuerte er seinen Skoda Roomster gegen 13.30 Uhr in den Kreisel und stieß mit einer 42-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich bereits im Kreisel befand.

In der Folge stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht und dort behandelt.