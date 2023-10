Konstanz vor 46 Minuten

Autofahrer können mit Rückzahlung ihrer Gebühr fürs Bewohnerparken rechnen

Betroffen sind rund 1500 Anwohner, die ihre Jahresgebühr für das Parken in den Konstanzer Stadtteilen Paradies, in der Altstadt und in Teilen von Petershausen bereits bezahlt hatten.