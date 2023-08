Reichenau vor 2 Stunden

Autofahrer gucken in die Röhre: Warum Radio und Telefon im B33-Tunnel oftmals stumm bleiben

Im Tunnel an der Waldsiedlung sind nur zwei Radiosender durchgängig empfangbar, auch der der Mobilfunk bricht ab. In der Schweiz und Österreich kann man dagegen unterirdisch weiter telefonieren. Warum nicht am See?