Nichts geht mehr auf der Mainaustraße in Konstanz. Sowohl in Richtung Fähre als von der Fähre stehen die Autos. Der Grund: Ein Verkehrsunfall auf der Mainaustraße in Höhe der Straße An der Steig. Das ist die Situation, die über eine ganze Stunde hinweg Autofahrern und Buspassagieren am Donnerstagabend an den Nerven zerrt.

Die Polizei sperrte die Mainaustraße am Donnerstag, 20. Oktober, wegen eines Unfalls. | Bild: Kirsten Astor

Wie ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums in Konstanz auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet, ist um 16.37 Uhr ein Rollerfahrer „mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen“. Laut Polizeiangaben vor Ort handelte es sich beim anderen beteiligten Fahrzeug um ein Auto.

Der Rollerfahrer habe sich dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zumindest nach der Aussage des Polizeisprechers soll der Rollerfahrer aber keine ernsten Verletzungen davongetragen haben. Weitere Details zu dem Unfall konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Der Unfall auf der Mainaustraße hat zu erheblichen Staus geführt. Zur Hauptverkehrszeit sei die Hauptachse in beide Richtungen kurz hinter dem Tannenhof gesperrt gewesen. Nach Angaben des Polizeisprechers sollte die Mainaustraße für den Verkehr aber wieder „zeitnah freigeben“ und die Sperrung aufgehoben werden, sagte der Polizeisprecher gegen 17.30 Uhr.

Acht Busse der Stadtwerke stecken fest

Laut Augenzeugen durften zu diesem Zeitpunkt erste Busse die Unfallstelle wieder passieren, doch für Autos ging weiterhin erst einmal nichts. Allein von den Stadtwerken Konstanz waren, wie es vor Ort hieß, acht Busse im Stau blockiert, und an den Haltestellen bildeten sich große Menschentrauben.

Die ersten Autos durften nach mehr als einer Stunde, gegen 17.45 Uhr, die Unfallstelle passieren, nachdem die Polizeibeamten ihre Arbeit abgeschlossen hatten. An den Unfall erinnerten noch über die ganze Straße verteilte Markierungen, die die Polizei bei der Unfallaufnahme angebracht hatte.

Bild: Kirsten Astor

Viele Autofahrer wendeten in teils kritischen Manövern, um aus dem Stau wieder herauszukommen. Laut Polizeiangaben sollte die Sperrung gegen 18 Uhr wieder aufgehoben werden, was dann auch so zutraf.