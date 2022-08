von Simon Wöhrle

Fünf Meter hoch ragt er in den Himmel. Auf dem Gelände der Surfschule Bauch in Konstanz steht ein Totempfahl – eine Skulptur, wie sie bei den Ureinwohnern der amerikanischen Nordwestküste häufig geschaffen wurde. Geschaffen wurde er von der Konstanzer Künstlerin Nicole Kalitta für den Eigentümer der Surfschule, Helmut Bauch. Er lebte 30 Jahre lang in Kalifornien, wo er den Skulpturen begegnete.

Der „Surf-Totempfahl“ auf dem Gelände der Surfschule Bauch in Konstanz. | Bild: Simon Wöhrle

Die Totempfahl diente den Erschaffern sowohl als Markierung ihres Reviers als auch der Darstellung der Geschichte des Stammes oder einzelner Familien. Je imposanter die Skulptur, desto einflussreicher die Gruppe, erklärt Kalitta. Das Exemplar der Surfschule ist bereits 2016 aus einer Douglasie entstanden und wiegt etwa 250 Kilogramm.

Künstlerin Nicole Kalitta hat sechs Wochen lang an Schnitzereien und Bemalung des Pfahls gearbeitet. | Bild: privat / Nicole Kalitta

Es liege „viel Ausdruckskraft in Totempfählen“, sagt die Künstlerin. Die Schnitzereien sind eine Mischung aus traditionellen Elementen und individueller Symbolik, angepasst auf den Besitzer.

Die Bedeutung des Totempfahls Der Begriff „Totem“ stammt von dem Wort „odoodeman“, das aus der Sprachfamilie der indigenen amerikanischen Sprachen stammt. Es bedeutet übersetzt „seine Sippe, seine Gruppe, seine Familie“ oder „sein Familienabzeichen“. Der Begriff Wappenpfahl wird ebenfalls für die Skulpturen genutzt. Ein deutlicher Unterschied besteht zum Marterpfahl: An diesem Schmucklosen Pfahl, häufig auch ein abgestorbener Baum, wurden gefangene Stammesfeinde einer oft tödlichen Tortur ausgesetzt. Verwendung fand der Marterpfahl nur bei wenigen Stämmen.

Daher finden sich zwischen traditioneller Tiersymbolik wie Adler auf der Spitze und Drachenkopf am Boden etwa ein Grammofon, ein Mercedes und auch das Konterfeit von Helmut Bauch. So entstand ein „Surf-Totempfahl“, formuliert Kalitta, ein Mix aus Tradition und Moderne.

„Holz arbeitet immer“, sagt Künstlerin Nicole Kalitta über die Notwendigkeit der Restauration. | Bild: Simon Wöhrle

Jetzt wurde der Pfahl, der stets Sonne und Regen ausgesetzt ist, restauriert. Besonders dort, wo die Sonne ihn trifft, waren die Farben verblasst. Zehn Tage haben die Arbeiten gedauert, die in luftiger Höhe stattfinden mussten. „Es war sehr viel Arbeit“, sagt Kalitta, aber es habe sich gelohnt. Jetzt erstrahlt der Pfahl wieder in seinen bunten Farben.