Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Gruppe ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Seestraße gekommen, schreibt die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung. Ersten Angaben zufolge, habe einer der am Streit Beteiligten ein Messer gezogen und gezielt nach einem anderen gestochen, ihn aber nicht erwischt. Daraufhin habe sich der andere mit einem Holzstück gewehrt.

Der genaue Ablauf und der Grund des Konflikts zwischen den 25 und 39 Jahre alten Männern ist laut Angaben der Polizei noch unklar, da die Beteiligten nach dem Streit wieder ihre Wege gingen. Im Zuge einer Fahndung im Bereich Zähringerplatz stellten die Beamten aber sechs Personen fest, auf die teilweise die Beschreibung der Verdächtigen zutraf.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Alle Verdächtigen kamen nach einer vorübergehenden Festnahme wieder auf freien Fuß.

Drei Jugendliche attackieren 25-Jährigen an der Fahrradbrücke

In einer anderen Pressenotiz berichten die Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz von einer weiteren Auseinandersetzung in der Schottenstraße: Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Donnerstag einen 25-Jährigen an der Konstanzer Fahrradbrücke angegriffen und verletzt. Als der Begleiter des 25-Jährigen eingreifen und schlichten wollte, wurde auch er mit Faustschlägen malträtiert.

Nachdem sich unbeteiligte Dritte verbal in die Auseinandersetzung einmischten, ließen die Jugendlichen schließlich von den beiden Männern ab und gingen in Richtung Schänzle davon. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe und informierten die Polizei. Aufgrund der Verletzungen mussten sich die Opfer in ärztliche Behandlung begeben.

Nachdem die beiden Verletzten versorgt waren, machten sich die beiden Ersthelfer auf den Weg zu einer Tankstelle in der Reichenaustraße. Dort angekommen trafen die zwei Passanten erneut auf die drei Jugendlichen, die zuvor an der Auseinandersetzung in der Schottenstraße beteiligt waren – und verständigten die Polizei.

Die Beamten stellten die jungen Männer im Alter von 15 und 17 Jahren, nahmen deren Personalien auf und machten einen Atemalkoholtest. Die näheren Umstände, die zu der Körperverletzung führten, werden nun noch ermittelt.