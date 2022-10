Vor dem Tivoli-Center an der Reichenaustraße ist es am Sonntagmorgen, 16. Oktober, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der ein Mann Verletzungen erlitt. Wie die Polizeit mitteilte, schlug ein Unbekannter, der mit einem weiteren Mann und einer Frau unterwegs war, gegen 5.15 Uhr dem Opfer so heftig aufs Ohr, dass der 31-Jährige im Krankenhaus behandelt werden musste.

Vorausgegangen waren dem Gewaltausbruch laut Polizei wohl Beschimpfungen. Zu dem unbekannten Täter liegt ihr folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß, dunkle Haare und Undercut – eine Frisur, bei der die Haare der unteren Kopfhälfte rasiert beziehungsweise sehr kurz sind.

Bekleidet war der Angreifer mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Sein männlicher Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet, hatte jedoch blonde Haare. Die junge Frau soll etwa 1,65 Meter groß sein und blonde, schulterlange Haare haben. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Konstanz, Telefon (07531) 995-0.