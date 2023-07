Frustabbau statt Feierlaune. Aus dem netten Abend ist am Wochenende in Konstanz zweimal schmerzhafter Ärger geworden. Darüber informierte die Polizei in Pressemitteilungen.

Los ging es in der Nacht zum Samstag, 29. Juli, gegen 1.20 Uhr in der Diskothek Berry‘s an der Reichenaustraße. Ein 28-Jähriger stritt sich auf der Tanzfläche mit einem bislang unbekannten Mann. Die verbale Auseinandersetzung artete in Handgreiflichkeiten aus, bei denen er Verletzungen erlitt. Ein 30-Jähriger, der die beiden zu trennen versuchte, bekam im Handgemenge einen Schlag des 28-Jährigen ab.

In der Nacht auf Sonntag kam es dann gegen 3 Uhr in der Hussenstraße in der Altstadt zu einem Gewaltausbruch. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zwei Männer und eine Frau vor dem Backstage Musikcafé aneinander. Im Verlauf des Streits schlug ein 46-Jähriger einem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Der Jüngere wehrte sich, indem er dem anderen seine Bierflasche an den Schädel knallte. Der ging zu Boden und riss dabei die junge Frau, die die beiden Männer trennen wollte, mit sich.

Anschließend flüchtete die Frau mit dem 26-Jährigen. Danach sollen, so schreibt es die Polizei, noch vier unbekannte Täter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. In beiden Fällen können sich Zeugen unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz melden.