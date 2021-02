von Ida Sandl

Diese Pandemie geht einem so was von auf die Nerven. Aber manche sind schlimmer dran. An dieser Stelle sei an die Deutsche Bundespolizei erinnert, die jetzt an der Grenze steht und ausbaden muss, was Berlin und Stuttgart in einem fort aushecken.

Kein einfacher Job, wo die Menschen ohnehin dauergereizt sind. Dann kommen auch noch die Medien und stellen dumme Fragen, als ob eine Pressestelle nichts Besseres zu tun hätte.

Die Bundespolizeiinspektion in Konstanz. | Bild: Lukas Ondreka/SK-Archiv

Doch eines vorweg: Die Pressesprecherin der Bundespolizei ist sehr freundlich. Man ist sich sympathisch. Dennoch schwingt eine gewisse Skepsis mit. Sie würde gerne den Presseausweis sehen, bevor die schriftlichen Fragen schriftlich beantwortet werden. Ungewöhnlich. Aber vielleicht sind die Antworten so brisant, dass sie nur in vertrauenswürdige Hände gelangen dürfen?

Das Thema Grenze ist eine heikle Materie

Die Fragen: Wie viele Schweizer durften in den letzten Wochen im Gebiet Konstanz nicht nach Baden-Württemberg einreisen und warum? Und was passiert mit Einkaufstouristen, falls es die noch gibt? Heikle Materie: Grenze, Schweizer, Schwaben oder, Entschuldigung, Badener.

Auf die Antwort warten wir fast einen Tag. Schon der erste Satz bringt uns ins Grübeln: „Die Bundespolizei nimmt weiterhin ihre originären Aufgaben an den Binnengrenzen wahr und bringt sich damit unterhalb der Schwelle von temporär wieder eingeführten Grenzkontrollen in den Gesamtprozess der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen ein.“

Was will uns die Bundespolizei damit sagen?

Wir können nichts dafür, wir tun nur unsere Pflicht.

So schlimm ist das nun auch wieder nicht, es gibt aber keinen Grund, ausgerechnet jetzt nach Deutschland zu fahren.

Liebe Schweizer, tut uns den Gefallen und bleibt endlich zu Hause. Ehrlich, hier ist es gerade noch öder als bei euch.

Happy End: Wir haben uns doch noch gefunden. Hier lesen Sie den Artikel im Gesamtprozess der Umsetzung unserer Corona-Berichterstattung innerhalb der zeitlichen und grammatikalischen Schwelle eines publikumswirksamen Medienprodukts.