Konstanz vor 1 Stunde

Aus Alt mach Neu: Mit viel Kreativität arbeitet die Konstanzerin Petra Asal Dinge des Alltags für einen neuen Zweck um

Upcycling hat Petra Asal schon perfektioniert, als dieser Begriff noch gar nicht in Mode war. Bei ihr landen viele Dinge nicht im Müll sondern dienen ihren kreativen Ideen. Denn das Schöne an der Kreativität ist: Man kann „aus Sachen, die übrig sind, was ganz anderes machen, und es kostet fast nichts“.