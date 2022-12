Zum ersten Mal sind sie sich 1984 begegnet – da war der eine der Auktionator und der andere ein Bieter. Nun wird der Kunde von damals zum Verkäufer von morgen. Till Truckenmüller, ein Unternehmer und Kunstsammler aus Stuttgart mit Wurzeln auf der Höri, hat das Auktionshaus Karrenbauer übernommen. Das haben er sowie der Gründer Carlo Karrenbauer am Samstagabend während der 294. Auktion des traditionsreichen Hauses bekannt gegeben.

Carlo Karrenbauer hatte sein Unternehmen altershalber abgegeben, er wird im Januar 84 Jahre alt. Während des Übergangs werden er und seine Frau Heidrun den neuen Chef im Gebäude Obere Laube 84 noch unterstützen, sich dann aber in den Ruhestand zurückziehen. Truckenmüller will mit dem Auktionshaus nach eigenen Worten in ein größeres Netz rund um das Thema Kunst- und Antiquitätenhandel am Bodensee aufbauen.

Der Neue ist Ingenieur, Kunstsammler und Bodensee-Liebhaber

Till Truckenmüller ist von Haus aus promovierter Diplom-Ingenieur und hat, wie er selbst sagt, in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Unternehmen in schwierigen Lagen übernommen, wieder auf die Beine gebracht und dann verkauft. Mit Karrenbauer packt er dabei allerdings keinen Sanierungsfall an. Hier geht es ihm vor allem darum, eine wichtige Adresse für den Kunsthandel weiter auszubauen – und für Truckenmüller verbinden sich Beruf und Hobby, denn er sammelt selbst seit Jahrzehnten engagiert und kenntnisreich Bodensee-Bilder.

Das Auktionshaus will Truckenmüller über die bisher üblichen fünf bis sechs Versteigerungen pro Jahr hinaus aus zu einem Unternehmen für den Handel mit Kunst, aber auch antiquarischen hochwertigen Möbeln und Schmuck ausbauen, das ganzjährig Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Dazu will er auch mit anderen Akteuren in Konstanz und im Bodenseeraum zusammenarbeiten, wie er dem SÜDKURIER erklärte. Am Standort an der Laube hält er fest, auch alle bisherigen Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz.

Für den Gründer ist es eine Nachfolge, wie er sie sich wünschte

Für Carlo Karrenbauer steht fest, dass er sein Lebenswerk in gute Hände übergibt: „Ich bin sehr froh über diese Nachfolge“, sagt er, und wirbt um Vertrauen für Till Truckenmüller und das Team. Sowohl interessierte Einlieferer, die Nachlässe oder Sammlungen veräußern lassen wollten, als auch Kunden könnten sich auf eine hohe Kontinuität verlassen.

Auch Truckenmüller bekräftigt, das Unternehmen im bisherigen Geist fortführen zu wollen. Insbesondere werde er sich bemühen, ungewöhnliche, spannende und wertvolle Objekte zur Versteigerung einzuwerben, denn er ist überzeugt: „Wenn wir etwas Interessantes haben, werden wir dafür auch Käufer finden.“