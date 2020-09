„Ich finde es wichtig, die Patienten in entspanntem Ambiente aufzuklären, insbesondere wenn es um eine Operation geht“, sagt Ashkan Ilkhani, der die Patienten als Mensch in den Mittelpunkt stellt. Aus diesem Grund stehen auch in jedem Untersuchungsraum große Flachbildschirme bereit, damit er auch schlecht sehenden Patienten anhand von Darstellungen in Großformat Diagnose und weiteres Vorgehen erläutern kann. Seiner Verantwortung ist sich der Operateur, der sich der allerneusten Technik bedient, vollumfänglich bewusst. Er erstellt auch Blindengutachten und weiß, „wie anders dann das Leben organisiert werden muss“. Als Facharzt erachtet er es als seine „Pflicht, dieses Stadium“ – wenn die Möglichkeit besteht – „mittels ausgefeilter Technik und eigener Sorgfalt zu vermeiden und nichts auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Qualität und Sicherheit für die Patienten haben für Ilkhani, der bis März 2020 allein 26 000 Graue Star-Operationen geleistet hat – oberste Priorität. Das eigentliche Herzstück des Augenzentrums Hegau-Bodensee in Konstanz befindet sich mitten in der Praxis. „Geballte Technik zur Voruntersuchung auf 40 Quadratmetern in fünf schalldichten Räumen“, wie Architekt Marc Mitteis mit Hochachtung gegenüber dem Praxis-Inhaber äußert. In diesem Diagnostikzentrum hat das Ärzteteam um Ashkan Ilkhani die allerneusten Geräte zur Verfügung, darunter zum Beispiel für Netzhauttomographie, panretinaler Angiographie, Hornhauttopographie und Laser.

Essentiell für die Augenarzt-Praxis war die Erstellung der Barrierefreiheit. Zuvor wurden die Höhenunterschiede im Obergeschoss mittels Stufen ausgeglichen. Stufen in einer Praxis, zumal in einer Augenarztpraxis mit schlecht sehenden Patienten, ist ein No-Go. „Es war tricky, eine ebene Fläche herzustellen“, berichtet Marc Mitteis. Bei der Unterkonstruktion des Bodens ließ er Raffinesse walten. Seitlich wurden die historischen Balken mit Brettern versehen, um die Höhenunterschiede auszugleichen, und darüber die gerade Fläche erstellt. Dies ist lediglich ein Beispiel für die baulichen Herausforderungen, denn auch Brand- und Schallschutz mussten sichergestellt werden.

„Es war eine große Herausforderung und eine spannende Aufgabe“, stellt Architekt Marc Mitteis rückblickend fest. „Als Konstanzer ist es ein Privileg, an der Marktstätte etwas machen zu dürfen.“ Damit weist er auf die Geschichte des historischen Gebäudes hin, in welchem sich nicht nur Johann Wolfgang von Goethe wohlgefühlt, sondern auch Louis Napoleon äußerst vergnügliche Stunden erlebt hatte. „Im Erdgeschoss war eine Gaststätte und hier oben der Tanzsaal“, erzählt Mitteis, der bedauert: „In den 1960er Jahren wurde leider alles rausgerissen.“ Zeugnisse der Vergangenheit hat der Architekt gemeinsam mit den Bauhandwerkern mit dem Gemäuer (um 1500) im heutigen geräumigen Wartebereich des Augenzentrums Hegau-Bodensee wieder sichtbar gemacht.

Augenarzt Ashkan Ilkhani, Bauherr und Inhaber des Augenzentrums Hegau-Bodensee, kann sich kaum mehr erinnern, in welch marodem Zustand die vormaligen Geschäftsräume waren. Er ist mehr als zufrieden mit der qualitativ hochwertigen Bauausführung der mit den modernsten Geräten ausgestatteten Praxis, in welchem sich die Patienten wohlfühlen können und die Mitarbeiter offenkundig Freude haben, hier zu arbeiten. Auf Qualität in jeder Hinsicht legt Ashkan Ilkhani größten Wert, denn davon profitieren letztlich die Patienten. „Es war reine Vertrauenssache“, bekennt der Augenarzt. „Ich verstehe nichts von Architektur; ich wollte es schön, hell und geräumig“, schildert er vergnügt und lobt: „Das Ergebnis liegt weit über meinen Erwartungen.“

„High-End-Praxis in alten Mauern“, so fasst der Konstanzer Architekt Marc Mitteis das vollendete Bauprojekt für das Augenzentrum Hegau-Bodensee in der ersten Etage des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes Marktstätte 8 zusammen. In welchem Zustand die Räumlichkeiten vorher waren, davon ist nach fünfmonatiger Bauzeit nichts mehr zu erahnen. Marc Mitteis spricht von einer Metamorphose. Lediglich mit einem Umbau war es nicht getan, um eine funktionelle, moderne und dem Bedarf der Fachärzte und Patienten angepasste Praxis einzurichten. Vielmehr bedurfte es einer aufwändigen Kernsanierung. Wie umfangreich die Bauarbeiten waren, lässt sich erahnen, wenn Mitteis von „35 Tonnen Bauschutt“ berichtet.

Konstanz wird zu einem Zentrum der Augenheilkunde. Vor dreizehn Jahren eröffnete Augenarzt und Operateur Ashkan Ilkhani in Singen das Augenzentrum Hegau-Bodensee und später weitere Zweigpraxen in Singen und in Engen. Nach gelungener Kernsanierung und Umbau der ersten Etage im Haus Marktstätte 8 ist das Augenzentrum Hegau-Bodensee jetzt auch mitten in der Konstanzer Altstadt präsent. Ashkan Ilkhani hatte schon lange den Wunsch, in der Stadt, in der er lebt, auch zu arbeiten; gleichzeitig wollte er den Patienten, die aus der gesamten Bodenseeregion kommen, kürzere Wege ermöglichen.

Die großzügige Praxis mit hochmodernen Diagnosegeräten hat Ashkan Ilkhani jetzt eröffnet. „Der Standort ist ideal“, wertet er. Nicht nur die Nähe zum Hauptbahnhof sowie den hochfrequentierten Bushaltestellen, sondern auch zum Hafen gibt er als Beispiele für die Vorteile des Standorts.

Ein weiteres Plus: Wenige Meter von der neuen Praxis entfernt am Fischmarkt erfolgt derzeit der Umbau zum Operations-Zentrum für das Augenzentrum Hegau-Bodensee. Bislang wurden Operationen lediglich in Singen durchgeführt. Voraussichtlich ab Januar 2021 geht das Konstanzer OP-Zentrum an den Start. Auf 800 Quadratmetern entstehen neben dem großzügigen Empfang drei große OP-Säle für verschiedene Augen-Operationen, wie Ashkan Ilkhani erläutert. „Das OP-Zentrum ist die perfekte Ergänzung zu unserer Praxis“, stellt er fest, denn Vor- und Nachuntersuchungen sowie Operationen können nach dem Prinzip der kürzesten Wege angeboten werden. „Noch besser wäre es gewesen, alles in einem Gebäude unterzubringen. Aber in der Innenstadt ist es nicht einfach, so große Flächen zu finden“, so der Inhaber, für den ein Standort außerhalb der Altstadt nicht in Frage kam.

Augenarzt Ashkan Ilkhani weiß, wie wichtig grundlegende, fundierte Aufklärung der Patienten ist. Aus diesem Grund will er – sobald das OP-Zentrum fertiggestellt ist – Informationsabende zu den wichtigsten Themen anbieten, darunter Behandlung von Grünem und Grauen Star, Netzhauterkrankungen und Makuladegeneration. „Von Null bis 100 möchte ich alles in Ruhe erklären und darstellen, welche Möglichkeiten es heute Dank des medizinischen und technischen Fortschritts gibt“, so Ilkhani.