Heba Alfadel und Rawan Rihawi sind ehrgeizige junge Frauen. Beide sprechen fließend Deutsch, obwohl sie erst vor rund fünf Jahren nach Deutschland kamen. Und beide besuchen ein Konstanzer Gymnasium. Die 18-Jährigen flüchteten mit ihren Familien aus Syrien und möchten hier ein neues Leben anfangen. Doch das ist gar nicht so einfach.

„Ich lerne immer nachts für die Schule, denn tagsüber habe ich keinen Platz in unserer kleinen Wohnung und es ist auch immer zu laut“, erzählt Heba. Außerdem hat sie als Tochter in einer syrischen Familie viele Aufgaben: den Geschwistern bei Hausaufgaben helfen, Eltern zu Behördengängen und Ärzten begleiten und dort als Übersetzerin fungieren, im Haushalt helfen.

Konstanz Die Piratinnen vom Bodensee: In Konstanz entsteht ein weibliches American-Football-Team Das könnte Sie auch interessieren

Silvia Baumann, bei den Maltesern Leiterin des Integrationsdienstes, kennt die Situation junger geflüchteter Frauen gut: „Neulich haben zwei Mädchen die Nacht im Kreißsaal verbracht und bei einer Geburt übersetzt. Das ist nicht ihre Aufgabe!“ Ähnliches hatte auch Marion Woelki beobachtet, die sich bei der Hilfsorganisation Save me engagiert. Ihr kam daraufhin eine Idee: Wie wäre es, wenn geflüchtete und deutsche junge Frauen gemeinsam in einer Wohngemeinschaft (WG) leben, dadurch Raum und Zeit für persönliche Entfaltung und gegenseitige Unterstützung haben? Woelki ging auf Baumann zu, sie holten weitere Partner ins Boot.

Was soll dieses Wohnprojekt bewirken?

Dann war das Wohnprojekt „Albidaya“ geboren. Albidaya ist Arabisch und bedeutet „der Anfang“. Die jungen Frauen sollen in einer selbstverwalteten WG leben, Selbstbewusstsein tanken, ihren Weg fürs Leben finden und in Ruhe lernen können. Die Malteser und eine Integrationsmanagerin unterstützen bei Bedarf. „Die Mädchen lernen in ihren Familien zwar, Verantwortung für andere Familienmitglieder zu übernehmen, nicht aber, sich gut um sich selbst zu kümmern und ihre Potenziale zu nutzen“, sagt Silvia Baumann.

Das Wohnprojekt Albidaya ist ein Wohnprojekt für bis zu sechs geflüchtete und deutsche junge Frauen ab 18 Jahren. Sie sollen in einer Wohngemeinschaft (WG) leben und sich weitgehend selbst organisieren. Die Bewohnerinnen werden durch den Integrationsdienst des Malteser Hilfsdienstes unterstützt. Die Malteser mieten die Wohnung; finanziert werden die Zimmer von den Bewohnerinnen selbst mit Hilfe des Job-Centers und eigenem Verdienst durch (Ferien-)Jobs. Projektpartner sind David Tchakoura, Leiter der Stabsstelle Konstanz International der Stadt Konstanz, Save me und das AWO-Projekt Xenia. Die Malteser suchen dringend eine geeignete Wohnung, am liebsten mit vier oder mehr Zimmern – auch solche mit Renovierungsbedarf. Kontakt: silvia.baumann@malteser.org

„Unser Anspruch als Gesellschaft muss es aber sein, dass alle Menschen dieselben Startchancen haben.“ Oft genug erlebt sie, dass geflüchtete Mädchen ihre eigenen Bedürfnisse doch wieder der Familie unterordnen oder eine Ausbildung abbrechen. „Da blutet mir das Herz, denn wir möchten den geflüchteten Mädchen das Beste für ihre neue Heimat mitgeben.“

„Ich möchte einfach mein eigenes Leben leben“

Heba und Rawan sind überzeugt von Albidaya. Rawan formuliert es so: „Es geht darum, sich aufs Studentenleben vorzubereiten und auf eigenen Füßen zu stehen“. Das Projekt soll den jungen Frauen auch dabei helfen, sich ein Stück weit von ihren Familien abzunabeln. So sagt Heba: „In anderen Kulturen kümmern sich die Eltern um die Kinder, bei uns ist es derzeit umgekehrt. Ich möchte einfach mein eigenes Leben leben.“ Sie kann die Sorgen der Eltern aber auch verstehen: „Sie haben Angst, nicht nur ihre Heimat zu verlieren, sondern auch noch ihre Kultur und ihre Töchter.“ Da ist viel Überzeugungsarbeit nötig.

Konstanz Kopftuch ja oder nein? Drei Musliminnen erklären ihre Entscheidung Das könnte Sie auch interessieren

Denn in arabischen Kulturen ist es nicht üblich, dass Töchter das Haus verlassen, bevor sie verheiratet sind. Zahide Sarikas, SPD-Gemeinderätin und beim Projekt „Xenia“ der Arbeiterwohlfahrt für geflüchtete Frauen und Mädchen engagiert, kennt die Bedenken: „Es geht bei den Eltern auch um die Angst, was die Landsleute dazu sagen, wenn die Tochter auszieht. Aber wenn ich den Familien unsere Idee erkläre, lassen sie sich oft überzeugen.“ Denn: Albidaya ist kein Projekt gegen die Familien der jungen Frauen. Diese werden nur in die WG vermittelt, wenn die Eltern zustimmen.

Dass das Loslassen gerade für die Väter schwer ist, kann Sarikas nachvollziehen. „Viele trauern ihrem alten Leben nach, in dem sie oft einen guten Beruf hatten und die Familie ernährten. Aber dieses Gefühl darf sich nicht auf ihre Kinder übertragen, die sollen in die Zukunft blicken.“ Woelki ergänzt: „Albidaya kann auch eine Chance sein, dass sich in den Familien der Mädchen mit der Zeit die Geschlechterbilder und -rollen verändern.“

Wenn sich nichts nach Heimat anfühlt...

Zahide Sarikas hätte sich vor über 40 Jahren ein ähnliches Angebot gewünscht, als sie mit ihrer Familie aus Ostanatolien nach Deutschland kam: „Es gab nicht einmal Bücher zum Deutschlernen.“ Inzwischen ist Konstanz längst ihre Heimat. So weit ist Rawan noch nicht. „Ich sehe weder Syrien noch Deutschland derzeit als meine Heimat an“, sagt die 18-Jährige. Sie würde deshalb gern in der WG leben und dann zum Studium in die weite Welt hinausziehen. „Das brauche ich, um mich selbst zu finden“, sagt sie.