Das Suserfest vom Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, zählt zu den traditionsreichsten Festen der Konzilstadt. Es findet immer am letzten Wochenende im September auf dem Augustinerplatz rund um den Zugang zur Tiefgarage statt.

Veranstaltet wird es von Gewerbetreibenden aus Konstanz und Umgebung und der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Was ist das Besondere am Suserfest? Dazu sagt Organisator Marcus Glöckler: „Es ist das älteste Fest in Konstanz, das immer noch stattfindet.“ Hier finden Sie alle Informationen zu Programm, Neuerungen und Anfahrt zum Fest.

Rückblick Früher hatte das Suserfest eine größere Ausdehnung. Die Stände und mehrere Musikbühnen waren in den Straßen der Altstadt verteilt. Unter dem Namen Werbekreis begann im Jahr 1970 die Geschichte des Treffpunkts Konstanz. Marcus Glöckler zählt vom Jahr 1974 an. Laut einer Anzeige im SÜDKURIER lud indes die Werbegemeinschaft des Einzelhandels und der Gastronomie schon im Jahr 1973 Anfang Oktober zu Suser, Zwiebelkuchen und Wein ein.

Wann hat das Suserfest geöffnet? Beginn ist Freitag, 29. September, um 12 Uhr, Ende um 21.30 Uhr. Samstag, 30. September, geht es um 11 Uhr los, Ende um 21.30 Uhr. Sonntag, 1. Oktober, Start um 11 Uhr. Ende um 20 Uhr.

Was gibt es zum Trinken ? Suser natürlich, den zum Teil vergorenen Traubenmost. Dann den ebenfalls vergorenen Most aus Birnen- und Äpfeln sowie dessen alkoholfreie Variante des Süßmosts. Cocktails und Longdrinks, einige davon auch ohne Alkohol. Im Angebot sind natürlich auch alkoholfreie Getränke und Bier.

Suser natürlich, den zum Teil vergorenen Traubenmost. Dann den ebenfalls vergorenen Most aus Birnen- und Äpfeln sowie dessen alkoholfreie Variante des Süßmosts. Cocktails und Longdrinks, einige davon auch ohne Alkohol. Im Angebot sind natürlich auch alkoholfreie Getränke und Bier. Und was gibt es zum Essen? Traditionell für das Suserfest sind Zwiebelkuchen verschiedener Art. Es gibt auch Crêpes und Dünnele herzhaft und süß, Apfelküchle und Würstle vom Grill.

Gibt es Neuerungen? Zwei neue Stände können die Besucher auf dem Suserfest entdecken. Das wäre die Bäckerei Menge, die Dünnele backen wird. „Bei uns gibt es herzhafte – auch vegetarisch. Von den süßen haben wir solche mit Äpfeln und Zwetschgen, und passend zum Anlass welche mit Zwiebeln“, sagt Bärbel Menge.

Neu dabei auch: die Bio- und Landmetzgerei der Gebrüder Achim und Volker Rimmele aus Steißlingen. „Wir bieten zum Suserfest Burger und Ochsenfetzen aus eigener Herstellung vom Weiderind aus Güttingen an“, berichtet Mitarbeiter Christoph Hiestand. „Natürlich haben wir auch Veggieburger und Pommes im Angebot.“

Wie kommt man am besten hin? Mit dem Auto anzureisen ist für Konstanzer schwierig. Die Verkehrssituation ist durch die Baustelle für den Lago-Kreisel angespannt, auch wenn der Augustinerplatz mit seiner Tiefgarage locken dürfte.

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren, ist wohl entspannter. Die Fahrräder können auf der Laube, dem Stephansplatz und der Markstätte abgestellt werden. Die Haltestellen des Roten Arnold liegen fußläufig. Wer mit dem Zug kommt, hat es von Bahnhof nicht weit.

