Die Demokratie kommt in peniblen Arbeitsschritten daher. Blauen Umschlag. Grauen Stimmzettel. Hinweisblatt zu Corona. Hinweisblatt zur Briefwahl. Roten Umschlag. Wahlschein. Alles zusammen in den grauen Umschlag. Zukleben. Nicht mit Spucke natürlich, sondern mit einer Art Wasserstift. Fertigen Wahlbrief weglegen. 18 Sekunden. Blauen Umschlag.

Aus dem Bürgersaal wird eine riesige Poststelle

So läuft es dieses Wochenende, wenn viele Konstanzer ihre freie Zeit genießen können, im Bürgersaal am Stephansplatz. Dort nimmt die größte Poststelle ihren vorübergehenden Betrieb auf, die es bei der Stadtverwaltung je gab. Von frühmorgens bis spätabends sorgen Teams aus Verwaltungsmitarbeitern und studentischen Hilfskräften dafür, dass die Konstanzer auch beim engen Zeitplan bis zum 18. Oktober ihre Wahlunterlagen rechtzeitig erhalten.

In solche Kisten sortieren die Wahlhelfer den Rücklauf der Briefwahl ein. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Cassandra Vatter trägt bei der Stadtverwaltung die Verantwortung dafür, dass alles klappt. Sie gehört zum Team von Wahlleiter Andreas Thöni und lässt auf ihre Truppe nichts kommen: „Es ist toll, wie alle daran arbeiten, dass es auch für die Neuwahl mit der Briefwahl klappt.“

Die für den Hin- und Rückversand der Unterlagen nötige Zeit ist dann auch der Hauptgrund, dass dieses mal zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl drei statt üblicherweise zwei Wochen liegen.

Ab dem 7. Oktober sollten die Konstanzer ihre Unterlagen erhalten

Am Montag, so Cassandra Vatters Plan, soll der Großteil der Unterlagen zur Post, der Rest dann am Dienstag. Bis zum Wochenende sollten die Konstanzer also ihre Dokumente haben. Dann ist nochmals eine Woche Zeit, den Stimmzettel auszufüllen und die Wahlpost fertigzumachen.

Viele Wähler haben den roten Brief direkt beim Rathaus abgegeben

Wenn es zeitlich eng wird, rät die Verwaltung erneut dazu, die Briefe direkt im Rathaus, beim Bürgerbüro oder bei den Ortsverwaltungen einzuwerfen. Vor und auch noch am 27. September hatten viele Konstanzer diesen Weg gewählt, statt ihre Unterlagen mit der Post zurückzusenden.

Im ersten Durchgang lief alles wie am Schnürchen

Im Vorfeld hatte es viele Zweifel daran gegeben, ob eine fast komplett per Brief organisierte Wahl überhaupt funktionieren könnte. Verfassungsrechtliche Bedenken hatte das Innenministerium in Stuttgart früh zerstreut – aber würde auch die Logistik klappen? Es zeigte sich: Ja, im ersten Durchgang funktionierte alles gut. Cassandra Vatter ist erleichtert und auch ein bisschen stolz.

Helfer wie hier Yekaterina Kesler öffnen am Wahltag schon vor 18 Uhr die ersten roten Briefumschläge. Das spart dann in der eigentlichen Auszählung der Wahl kostbare Zeit. | Bild: Scherrer, Aurelia

Auch Wahlleiter Andreas Thöni hat schon verdiente Komplimente für seine Truppe erhalten. Sogar die Auszählung am Wahlabend ging schneller als geplant, das Ergebnis lag um 21.13 Uhr vor und damit fast eine Stunde vor der angepeilten Zielmarke. Da liegt die Latte für den 18. Oktober schon ziemlich hoch – zumal die Beteiligung von 55,7 Prozent im ersten Durchgang sogar nochmals steigen könnte.