Vögel üben schon seit jeher eine Faszination auf Heiko Hörster aus. „Es gibt ein Foto, das mich im Kinderwagen zeigt, mit Federn in der Hand. Vögel sind eh so mein Ding“, erzählt der Konstanzer, der mittlerweile in Kreuzlingen wohnt.

Eine Liebe für Enten

Der heute 35-Jährige zog schon als Kind Enten auf und ergriff letztlich den Beruf des Tierpflegers. Neben seiner Arbeit engagiert er sich unter anderem beim Naturschutzbund, in der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft und beim Monitoring von Schleiereulen und Turmfalken. Und: Er sammelt Vogelfedern.

„Man darf keine Federn aus der Natur entnehmen“, berichtet Heiko Hörster. „Man braucht entsprechende Bewilligungen, dass man Federn sammeln darf.“ In Baden-Württemberg sei das Regierungspräsidium Freiburg und im Kanton Thurgauer die Jagd- und Fischereibehörde zuständig. Die nötigen Genehmigungen hat Hörster selbstverständlich.

Allein die Flügelsammlung umfasst 650 Arten

Zunächst sammelte er nur Einzelfedern; mittlerweile „klebe ich sie naturnah in Flügelform auf Papier“, berichtet er. Zuvor allerdings muss er die Federn waschen. Sie werden in ein Konservierungsbad gelegt, um sie zu entfetten und gegen Motten- und Milbenfraß zu schützen. Wie viele Einzelfedern er besitzt, kann Hörster nicht beziffern. Die Flügelsammlung allein umfasse etwa 650 Arten. „Viele Federn bekomme ich von Züchtern und Zoos“, so Hörster.

Ausstellung in Museen in Deutschland und der Schweiz

Was ihn so fasziniert, ist die Struktur der Federn, die unterschiedlichen Farben, Formen und Aufgaben. „Allein die Eisvogelfedern, wie sie schimmern; und wenn man sich vorstellt, dass dies nur durch das Brechen des Lichts geschieht“, schwärmt Heiko Hörster, der auch die Erpel-Locke „unglaublich toll“ findet. Einen Teil seiner kunstvollen Federnsammlung hat er vor zwei Jahren im Bodensee-Naturmuseum in Konstanz ausgestellt; jetzt ist er an einer weiteren Schau im Gewerbemuseum Winterthur beteiligt.