Das könnte einige Autofahrer überraschen: Links abbiegen von der Konzilstraße auf den Rheinsteig ist nicht mehr möglich. Die Stadt Konstanz hat die Linksabbiegespur stadtauswärts gesperrt. Rot-weiße Baken versperren den Weg – und das soll voraussichtlich bis Ende Dezember so bleiben.

Kurz vor 18 Uhr am Mittwochabend, 18. Oktober, flattert ins Postfach der Redaktion Konstanz die Pressemitteilung der Stadt. Darin informiert das Pressebüro über die „verbesserte Verkehrssituation auf dem Konstanzer Altstadtring“ und verkündet, dass die Stadt die Linksabbiegespur auf der Konzilstraße stadtauswärts sperren wird.

Wer aus der Altstadt Richtung Schweiz oder ins Paradies möchte, muss ab sofort über die Spanier- und Reichenaustraße fahren. | Bild: Steinert, Kerstin

Dieser Schritt soll bereits am nächsten Tag erfolgen. Gesagt, getan. Am Donnerstagmorgen, 19. Oktober, ist die Abbiegespur komplett für den Autoverkehr gesperrt. Eine Durchfahrt aus der Altstadt Richtung Paradies und damit auch in Richtung Schweiz ist nicht mehr möglich.

Autofahrer müssen großen Umweg fahren

Das bedeutet für Autofahrer, die zum Beispiel aus dem Parkhaus im Lago kommen, dass sie einen größeren Umweg in Kauf nehmen müssen. Bereits am Einkaufszentrum ist das Linksabbiegen nicht mehr möglich. Der Verkehr wird über den Bahnhofplatz geführt und dann weiter auf die Konzilstaße. Dort geht es aber nicht mehr links rum, sondern über die alte Rheinbrücke. Erst am Sternenplatz besteht die Möglichkeit, links abzubiegen.

Baustelle der Deutschen Bahn Seit dem 18. September sind Bauarbeiter der Deutschen Bahn an den Bahnübergängen am Konzil und am Inselhotel am Arbeiten. Die Bahnschrankanlagen werden dort modernisiert. Auch neue Schienen, Schwellen und Beläge werden dort erneuert. Aufgrund der Bauarbeiten ist seit dem 14. Oktober bis zum 23. Oktober der Schienenverkehr zwischen Konstanz Bahnhof und Konstanz-Petershausen unterbrochen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Bild: Schönlein, Ute

Der Autofahrer mit dem Ziel Schweiz oder Paradies muss über die Spanier- und Reichenaustraße weiter zum Kreisverkehr B33 fahren und sich dort einordnen, um auf die Europabrücke/Schänzlebrücke zu gelangen.

Doch wie lange gilt diese Sperrung? „Die Sperrung der Linksabbiegespur ist zunächst angeordnet bis zum 31. Dezember. Dies kann sich situativ ändern, je nach Entwicklung des Verkehrsaufkommens“, schreibt Anja Fuchs, Pressesprecherin der Stadt Konstanz, auf SÜKDURIER-Nachfrage.

Rückstaus halten Busverkehr auf

Der Grund für die Umleitung sind laut der Pressemitteilung die Bauarbeiten am Bahnübergang am Inselhotel. Bereits seit Mitte September modernisiert die Deutsche Bahn (DB) dort die Schrankanlagen. Um diese Arbeiten machen zu können, ist die Konzilstraße auf Höhe des Inselhotels schon einige Zeit halbseitig stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird dort mit einer Behelfsampel an der Engstelle vorbeigeführt.

Doch warum wird die Linksabbiegespur jetzt zusätzlich gesperrt? Darauf hat Anja Fuchs eine Antwort. Immer wieder habe das Bürgeramt der Stadt beobachtet, dass es zu Rückstaus auf der Konzilstraße wegen der DB-Baustelle gekommen sei. Das habe auch für erhebliche Verspätungen im Busverkehr gesorgt – das geht schon aus einer Pressemitteilung Ende September hervor.

An der Konzilstraße kann man nicht mehr links abbiegen Video: Steinert, Kerstin

Verkehrskollaps am Samstag? Das bleibt abzuwarten

Zunächst wurde daher die Schaltung der Behelfsampel angepasst. Das sollte helfen, die Fahrpläne einzuhalten. Doch scheinbar reicht das nicht aus. Die Stadt erhofft sich nun durch die Sperrung der Linksabbiegerspur, dass sich der Verkehrsfluss entspannt. Denn Abbiegemöglichkeiten würden den Verkehr immer ins Stocken bringen – so Anja Fuchs, „besonders wenn kein eigens gewidmeter oder nur geringer Verkehrsraum zur Verfügung“ stehe.

Immerhin sei die Spanier- und die Reichenaustraße zweispurig und biete daher mehr Platz. Spannend wird es, wenn die Sanierungsmaßnahmen in der Reichenaustraße durchgeführt werden. Hier wollen die Entsorgungsbetriebe Konstanz von Oktober 2023 bis Mai 2024 den Kanal unter der Straße erneuern. Dafür muss der Verkehr punktuell auf eine Spur verengt werden.

Und was sagt die Polizei zur Umleitung? Wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet – vor allem an Samstagen und in der Adventszeit, wenn der Einkaufstourismus zum normalen Verkehr hinzukommt? „Wie sich die Situation dann tatsächlich darstellt, ist vorab nicht immer genau vorherzusagen und bleibt abzuwarten“, sagt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.