„Ein Badefloß liegt am Ufer, ganz still und stumm. Es schwimmt gar nicht im Wasser, wir

fragen, warum.“ Das könnten in Abwandlung eines bekannten Kinderliedes die Gäste des Strandbades Litzelstetten singen. Und zwar nicht nur sie. Die Antwort, die sie in diesem Beitrag darauf bekommen, wird ihnen kaum gefallen.

Die Flöße der Konstanzer Strandbäder liegen schon seit 2020 auf dem Trockenen, sagt Christopher Pape, Sprecher der Bädergesellschaft (BGK). Zunächst seien die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Abstandsgebote der Grund dafür gewesen. „Aktuell können wir aufgrund von Krankheitsfällen und Personalmangel nicht die gewohnte Badeaufsicht in den Strandbädern gewährleisten.“ Durch eine rote Flagge werde signalisiert, wenn keine Badeaufsicht vor Ort ist.

Flöße bieten Sicherheit und stellen Gefahr dar

Die Flöße seien Sicherheitspunkt und Gefahrenquelle zugleich, erklärt Pape. Wer im Wasser ein Problem hat, kann eventuell noch dorthin schwimmen. „Es gibt aber auch Leute, die schwimmen zum Floß, sind entkräftet und müssen dort oder auf dem Rückweg geborgen werden“, so Pape weiter. Und auch dazu brauche es dann fachkundiges Personal.

Christopher Pape macht wenig Hoffnung auf Badefloß-Vergnügen in den Konstanzer Teilorten. | Bild: Aurelia Scherrer | SK-Archiv

Momentan sei ein Einsatz des Floßes in Litzelstetten nicht absehbar. Zudem müsste vorher seine Funktionstüchtigkeit geprüft werden, da es seit Längerem nicht mehr im Wasser war. „Die zukünftige Nutzung ist auch abhängig vom Instandhaltungsaufwand und von der Personalsituation in den kommenden Jahren. Generell ist zu überlegen, welche Alternativen vorstellbar sind“, macht Pape wenig Hoffnung. Dasselbe treffe auf das Floß im Strandbad Wallhausen zu – in Dingelsdorf gebe es dagegen keins.

Im Gegensatz zu den Strandbädern in den Vororten kann die Bädergesellschaft dank Unterstützung durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Hörnle jedoch eine durchgängigere Badeaufsicht gewährleisten. „Deshalb bringen wir die vier dortigen Flöße auch aus“, sagt Pape. Aber erst, nachdem sie neue Ankersteine bekommen haben. Offenbar soll das noch diese Saison klappen. Die BGK geht davon aus, dass die Plattformen ab Anfang/Mitte Juli im See schwimmen.

Nun wird auch noch das Wasser knapp

Allerdings wäre da auch noch die Sache mit dem sinkenden Wasserspiegel. Die führte etwa im Allensbacher Strandbad dazu, dass das Floß seit einigen Tagen wieder am Strand liegt. 1,80 Meter Wasser unter der Plattform wären dort nach DLRG-Angaben nötig, damit kein Springer auf den Seeboden knallt. Momentan sind es aber nur etwa 1,60 Meter.

Im Allensbacher Ortsteil Hegne gibt es deshalb laut Hauptamtsleiter Stefan Weiss überhaupt kein Floß mehr. Dort sei es zu flach. Bei den Wasserständen der vergangenen Jahre konnte die Plattform nie zu Wasser gelassen werden; zudem war sie ohnehin defekt.

Das Wasser am Strandbad Litzelstetten ist flach, man kann weit hineinlaufen. | Bild: Oliver Hanser

Die Konstanzer geben sogar eine Mindestwassertiefe von zwei Metern an, ehe sie die Flöße aufs Wasser setzen. Auch davon ist man in Ufernähe am Strandbad Litzelstetten weit entfernt. Schwimmer müssen dort im Wasser eine lange Strecke hinter sich bringen, ehe sie überhaupt den Boden unter den Füßen verlieren.

Bleibt das Strandbad Reichenau: Dort befindet sich das Floß laut Bademeister Marco Wedele, der es jeden Tag prüft, derzeit im Wasser. Womöglich muss auch er es jedoch schon diese, spätestens aber nächste Woche wegen des sinkenden Pegels wieder an Land holen. Momentan heißt es dort in Abwandlung unseres Kinderliedes noch: „Sagt, wer mag vom Flößelein, springen in den See hinein?“ Wer die Frage mit „Ich“ beantworten kann, sollte sich aber sputen.