Das Versorgungsnetz an Testmöglichkeiten in Konstanz wird stetiger dichter. Jetzt ging auch das Testzentrum auf dem Betriebsgelände des SÜDKURIER Medienhauses an den Start. Für SÜDKURIER-Geschäftsführer Peter Selzer ist es naheliegend und selbstverständlich, in Kooperation mit dem Club Berry‘s, der bereits seit März ein eigenes Testzentrum betreibt und damit jede Menge Erfahrung gesammelt hat, nun ein Testangebot auf dem SÜDKURIER-Parkplatz zu realisieren.

Testangebot auf dem SÜDKURIER-Parkplatz Auf dem Parkplatz des SÜDKURIER Medienhauses in der Max-Stromeyer-Straße 178 gibt es ein öffentliches Drive-In- und Walk-In-Testzentrum und kann damit zu Fuß oder mit dem Auto (Testung durch das geöffnete Autofenster) besucht werden. Für kostenlose Bürgertests besteht zudem die Möglichkeit einer kostenlosen Anmeldung vor Ort. Eine Print-Ausgabe des SÜDKURIER, einen Gutschein für ein Probe-Abo und eine Kaffee-Tasse gibt es für alle jene gratis, die sich testen lassen. Geöffnet ist es von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Anmeldung über: www.schnelltestzentrum-konstanz.de

Das Medienhaus gehörte zu den ersten Firmen, die für ihre Mitarbeiter eine eigene Teststation ermöglichten. Mit Blick auf die bestehenden Angebote in Konstanz stellte Selzer jedoch fest: „Es gab noch eine Lücke auf der Karte.“ Im Konstanzer Gewerbegebiet gab es mit Ausnahme des Berry‘s noch kein weiteres Zentrum.

Auto- und Fahrradfahrer können ganz bequem den Drive-In nutzen. Auch Fußgänger sind willkommen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Standort direkt am Eingangstor in die Stadt Konstanz sei ideal, bestätigt Dirk Bamberger, Geschäftsführer von Berry‘s und weiteren vier Discotheken. „Schnelltests haben in den nächsten Monaten – bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist – eine große Bedeutung, um langsam in eine gewisse Normalität zurückzufinden. Und das geht nur mit einer guten Infrastruktur“, so Bamberger.

SÜDKURIER-Geschäftsführer Peter Selzer hat nicht nur die Gesundheit der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick, denn auf dem Parkplatz in der Max-Stromeyer-Straße 178 können sich alle Bürger testen lassen.

An der ersten Station heißt es: „Check-In“. Hier weist sich Jörg-Peter Rau, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion, aus und erhält von Testzentrums-Mitarbeiterin Hanna Kirstein die erforderlichen Dokumente für den Schnelltest. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die zentrale Lage ist nicht nur ideal für alle, die aus den Konstanzer Teilorten, den Gemeinden Reichenau, Allensbach und dem Hegau kommen. „Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der umliegenden Betriebe werden dieses niedrigschwellige Angebot sicher gerne in Anspruch nehmen“, ist Peter Selzer überzeugt. Ihm ist es wichtig, mit diesem Angebot einen Beitrag zur Eindämmung des Pandemiegeschehens zu leisten. „Jeder einzelne zählt“, so Selzer.

„Die Kooperation von SÜDKURIER und Berry‘s ist ideal. Ein weiterer Mosaikstein im Gesamtbild“, sagt der Konstanzer Sozial- und Kulturbürgermeister Andreas Osner. „Sie leisten einen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung.“ Osner appelliert aber auch an jeden einzelnen Bürger, sich testen zu lassen.

Ein einem halboffenen Zelt wird der Schnelltest – hier Testzentrums-Mitarbeiterin Stefanie Pfefferkorn und Jörg-Peter Rau, Mitglied der SÜDKURIER Chefredaktion – durchgeführt. Autofahrer werden durch das geöffnete Fenster getestet. | Bild: Scherrer, Aurelia

Bis der Großteil der Bevölkerung geimpft sei, seien die Testungen in der Übergangszeit unerlässlich, damit der Lockdown ein Ende nehmen könne. „Wichtig ist, die Ausbreitung zu verlangsamen, damit wir unsere Freiheit wieder zurückgewinnen“, sagt auch Peter Selzer. Andreas Osner glaubt, „dass wir gute Chancen haben, dass es ab Sommer wieder Öffnungen geben wird. Bis dahin ist Disziplin gefragt.“