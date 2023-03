Er soll einen Jugendlichen auf einem Fahrrad angefahren und dann einfach das Weite gesucht haben. Die Polizei in Konstanz sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag, 13. März, mit einem auffälligen Wagen in der Stadt unterwegs war.

Am Hinterrad erwischt

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, handelte es sich um einen dunklen Audi des Typs RS6 – ein Fahrzeug, für das Käufer bei einem Neuwagen einen sechsstelligen Betrag hinlegen müssen. Der etwa 45-jährige Fahrer habe den 14-Jährigen, der mit einem Pedelec auf der Sonnenbühlstraße Richtung Mainaustraße unterwegs war, gegen 13.50 Uhr angefahren und sei anschließend geflüchtet.

Das Fahrzeug war im Bereich der Abzweigung Harder Gasse oder auch kurz danach von rechts auf die Sonnenbühlstraße abgebogen, wobei es das Hinterrad des E-Bikes streifte. Dadurch stürzte der Jugendliche und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu.

Nach Angaben des 14-Jährigen trug der Wagen rote Kennzeichen. Zudem soll an dem Fahrzeug seitlich die Aufschrift „Graf Hardenberg“ angebracht gewesen sein. Den Fahrer beschrieb der Junge als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit Bart und weißblonden Haaren.

„Wir haben in der Konstanzer Filiale des Autohändlers natürlich schon nachgefragt – von dort ist der Wagen nicht“, sagte Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage. Graf Hardenberg ist eine der erfolgreichsten Automobilhandelsgruppen in Deutschland und hat nach eigenen Angaben mehr als 1600 Beschäftigte an 17 Standorten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz. | Bild: SK-Archiv

Auch die anderen Geschäfte werde man noch kontaktieren. Da es sich um Nummernschilder handele, die unter anderem für Überführungs- und Probefahrten zugelassen sind, könnte das Fahrzeug schon verkauft gewesen sein, so Popp weiter. Und die Werbung sei dann einfach noch drauf gewesen.

Es müsste Zeugen geben

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. „Zum Unfallzeitpunkt dürften sich mehrere Passanten im Bereich der Unfallstelle befunden und entsprechende Beobachtungen gemacht haben“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums. Wer etwas weiß oder gesehen hat, kann sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter 07531 9950 in Verbindung setzen.