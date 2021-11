Konstanz vor 1 Stunde

Auch wenn Ravensburg plötzlich in Konstanz liegt: Der Film „Die Welt steht still“ über eine Ärztin während der Corona-Pandemie war bewegend und traurig zugleich

Die ZDF-Produktion „Die Welt steht still“ mit Natalia Wörner wurde im März 2021 auch in Konstanz gedreht und am Montagabend ausgestrahlt. In einer geradlinigen Dramaturgie wurde der Ausbruch von Corona in Konstanz anhand der Erfahrungen einer Familie dargestellt. Dabei wurde kein gesellschaftliches Thema ausgelassen – auch die Querdenker und Corona-Leugner kamen nicht zu kurz.