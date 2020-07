Konstanz vor 1 Stunde

Auch die Konstanzer Kinder mussten wegen Corona auf vieles verzichten. Diese Leistung würdigt der Kinderschutzbund mit einem Dankesbrief

„Weißt Du, wir sind total stolz auf Dich, dass Du das so lange ausgehalten hast! Das war bestimmt schwer für Dich“, steht in dem Brief, der über Kindergärten und Schulen an die Eltern weitergeleitet wird. Der Kinderschutzbund spricht deshalb ein großes Lob an die Mädchen und Jungen aus: „Du hast das so toll gemacht! Du bist echt ein löwenstarkes Kind!“