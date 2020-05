„Es ist traurig, aber wahr“, seufzt Jörg Dudy, der gemeinsam mit Nikolas Brinkschulte das Konstanzer Weinfest veranstaltet. Leicht haben sie sich die Entscheidung nicht gemacht. Klar war: Bis Ende August sind alle Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt; so auch das Konstanzer Weinfest, das für Ende Juli geplant war.

Nach reiflichen Überlegungen entschieden sich die beiden Veranstalter, das Fest 2020 nicht zu verschieben, sondern ausfallen zu lassen. „Wir hoffen, dass wir 2021 an den Start gehen können“, so Dudy.

Zu feiern, wäre „mit unserem Gewissen nicht vereinbar“

„Wir haben überlegt, ob wir das Weinfest auf Anfang September verschieben sollen, aber damit wären wir zu nah dran am Lockdown“, sagt Nikolaus Brinkschulte. Zum einen ist ungewiss, welche Auflagen zu erfüllen sein werden. Zum anderen – und das wiegt noch schwerer – wollen sie kein Risiko einer potentiellen Ansteckung eingehen. „Das ist mit unserem Gewissen nicht vereinbar. Schließlich tragen wir die Verantwortung für die Besucher“, stellt Jörg Dudy fest.

Brinkschulte und er selbst halten sich bewusst an alle Vorgaben. „Meine Frau arbeitet in einem Labor. Da ist man sensibilisiert“, fügt Dudy an. Unter den aktuellen Umständen mache die Veranstaltung des Weinfestes absolut keinen Sinn, konstatiert Dudy. Die vorwiegend älteren Besucher einem Risiko aussetzen wollen sie nicht. „Und wie könnte man in der aktuellen Situation unbeschwert feiern?“, stellt er eine rhetorische Frage.

„Wie könnte man jetzt unbeschwert feiern?“

Die Gesamt-Organisation stand bereits und die Verträge waren schon unterschrieben. „Bereits Ende 2019 haben wir mit der Organisation begonnen“, schildert Jörg Dudy. Zumal aufgrund der parallel vorgesehenen Oberbürgermeisterwahl und den Räumen in der Stephansschule umgeplant werden musste, „damit wir aneinander vorbeikommen“. Auch das war bereits erfolgt.

Anstatt jetzt mit dem Finetuning der Veranstaltung zu beginnen, mussten die Weinfestveranstalter Standbetreibern, Künstlern, Lieferanten und dem Veranstaltungstechniker für dieses Jahr absagen. „Sie alle haben Verständnis gezeigt“, so Dudy. Leicht sind ihm die Telefonate nicht gefallen, denn alle eigentlich an der Veranstaltung Beteiligten leiden unter der Krise. „Der Veranstaltungstechniker hat Null Aufträge“, sagt Dudy leise.

Absage trifft viele hart

Nach einer kurzen Pause erzählt er von den Künstlern. Sie hatten auch eine Profiband aus München unter Vertrag. „Auf die hätten wir uns sehr gefreut. Es wäre etwas Neues gewesen“, meint Nikolaus Brinkschulte. „Sie haben in diesem Jahr keinerlei Engagements und bekommen keine Unterstützung. Das tut uns so leid“, sagt Dudy und fügt betroffen an: „Das Telefonat ging an die Substanz.“

Die Weinfestgläser 2020 bleiben leer. Die Veranstalter Jörg Dudy (links) und Nikolas Brinkschulte (rechts) haben sich entschieden, das Freiluftfest auf dem Stephansplatz in diesem Jahr abzusagen. Sie hoffen, dass sie im Jahr 2021 mit der beliebten Veranstaltung wieder an den Start gehen können. | Bild: Scherrer, Aurelia

Nachdenklich sind die beiden Veranstalter. Auch sie haben Fixkosten, die sie decken müssen. Mehr aber noch denken sie an die Standbetreiber, denn manche haben sich auf das Veranstaltungssegment spezialisiert und werden voraussichtlich in diesem Jahr keinerlei Einnahmen generieren können. „Wir hoffen sehr, dass die Standbetreiber diese Durststrecke überleben“, sagt Jörg Dudy.

Jetzt wird für 2021 geplant

„Wir hoffen, dass wir 2021 an den Start gehen können“, meint Jörg Dudy vorsichtig. „Wir planen gezielt auf das kommende Jahr hin“, fügt Nikolas Brinkschulte an. Beide sind sehr verhalten optimistisch, denn: „Es liegt an dem Virus und daran, ob bald ein Impfstoff zur Verfügung steht“, so Dudy, der nicht wirklich überzeugt ist, dass die Corona-Thematik im kommenden Jahr der Vergangenheit angehören und das gesellschaftliche Leben wieder normal verlaufen werden.

Der Termin für das Konstanzer Weinfest Den Termin haben die Organisatoren bereits fixiert. Das Fest soll vom 28. bis 31. Juli 2021 stattfinden.

„Es ist eine traurige Sache“, findet er. „Wir sind nur froh, dass wir niemanden kennen, der an Corona erkrankt ist, und dankbar, dass die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sehr gut war; die hat uns frühzeitig informiert.“

Die Weinfestgläser – das Sujet stammt dieses Mal von dem in Konstanz wohnhaften Künstler Kai Matussik – sind eigentlich fertig. Die Lieferung werde allerdings auf das kommende Jahr verschoben, zumal die Jahreszahl noch von 2020 auf 2021 geändert werden muss.