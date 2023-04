Schmerzhaftes Ende einer vergnüglichen Nacht! Eine junge Frau ist in der Nacht auf Sonntag, 16. April, im Berry‘s an der Reichenaustraße von einer Flasche am Kopf getroffen worden.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 18-Jährige gegen 0.40 Uhr gerade auf der Tanzfläche der Disko auf, als ihr plötzlich ein Unbekannter die Flasche an den Kopf warf. Sie trug eine Platzwunde davon, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Hinweise auf den unbekannten Flaschenwerfer nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.