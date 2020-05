Normalerweise wären Armin Leuze und seine Mitarbeiter bis Ende April durchgehend beschäftigt gewesen. So lang geht die Saison in Palm Beach, dem vor allem bei älteren und wohlhabenden Menschen aus dem Norden beliebten Erholungsort in Florida. Armin Leuze leitet dort ein Luxus-Catering. „Normalerweise ist der März unser bester Monat in einer sechsmonatigen Saison“, sagt Leuze. Dieses Jahr war Anfang März wegen Corona bereits Schluss, seine Mitarbeiter musste er nach Hause schicken.

Das ist bitter, denn alle, die in der Gastronomie Saisonarbeit verrichten, werden auch in den USA größte Schwierigkeiten haben, in diesem Jahr noch eine Anstellung zu finden – und das soziale Sicherungssystem ist längst nicht so engmaschig wie in Deutschland.

Die Idee eines kostenlosen Abendessens

„Ein Freund von uns leitet 20 Restaurants und beschäftigt beinahe 600 Mitarbeiter“, berichtet Leuze. Auch er habe seine Mitarbeiter nach Hause schicken müssen. Doch er versprach ihnen, dass sie wenigstens jeden Abend ein warmes Essen bekommen würden. Die Idee des Freundes inspirierte Leuze. Er nahm sich vor, eine ähnliche Aktion in Palm Beach ins Leben zu rufen – nur kleiner. Bei einem Spendenaufruf bekam er über Nacht bereits 1000 Dollar gespendet, um seine Unkosten zu decken.

Drei Mal pro Woche gibt‘s ein Abendessen umsonst

Nun kocht Armin Leuze mit seiner Frau und seinem neunjährigen Sohn drei oder vier mal pro Woche für arbeitslose Gastronomie-Angestellte. Sie können sich das Essen abends oder mittags abholen. Die Nachfrage werde jedes Mal etwas größer. „Wenn am Ende des Tages etwas übrig ist, frieren wir es ein und verteilen es bei der nächsten Aktion“, sagt Leuze.

Henry Leuze, Sohn von Armin Leuze, hilft beim Kochen der Gerichte für die arbeitslosen Gastro-Mitarbeiter | Bild: Armin Leuze

In Palm Beach ist die Lage ruhig

Die Stimmung in Palm Beach beschreibt Armin Leuze als entspannt. „Es ist hier sehr ruhig“, berichtet der Ex-Konstanzer am Telefon, „wir sind aber auch privilegiert: Wir haben im Gegensatz zu den Metropolen viel Platz. Fast jeder hat einen eigenen Garten“. Mit seiner gut laufenden Cateringfirma sei er im Vorteil – finanziell gehe es ihm und seiner Familie gut. Die Ruhe täuscht allerdings: Palm Beach gehört zu den Hotspots der Pandemie: Das liege daran, dass so viele Rentner in der Region lebten, die ein hohes Risiko haben, zu erkranken.

Die Gastronomie beschäftigt vor allem Saisonkräfte

Viele Gaststätten stünden vor der Insolvenz. „Die meisten Gastronomie-Mitarbeiter sind ohnehin nicht fest angestellt“, erläutert Leuze. Sie seien es gewöhnt, in der nächsten Saison einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Durch Corona sei es aber völlig unklar, ob sie in absehbarer Zeit weiter in einem Restaurant oder einer Bar beschäftigt werden könnten. „Vielen ist vor allem furchtbar langweilig, weil sie jetzt arbeitslos sind“, sagt Leuze.

Seine Heimat hat Armin Leuze nicht vergessen

Die Verbindungen des Gastronomen nach Konstanz sind nach wie vor vielfältig. Normalerweise verbringt er daher auch die Sommermonate mit Frau und Kind am See. „Ich freue mich immer, nach Konstanz zu kommen, es ist ja meine Heimat.“ Dieses Jahr werde das vermutlich nicht möglich sein – und auch sein Sohn Henry sei traurig über das abgesagte Konzert der Toten Hosen.