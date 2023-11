Der Aufruf von Benjamin Kreibich, der im Kulturladen (Kula) Konstanz für die Programmplanung zuständig ist, kommt aus vollem Herzen: „Bitte liebe Konstanzer, seid offen gegenüber neuen Musikgruppen und unterstützt damit nicht nur uns als Verein, sondern auch die Musiker selbst“, motiviert Kreibich Jung und Alt, Live-Musikabende im Kula zu besuchen, auch wenn man die Band nicht kennt: „Es ist wichtig, denn zwei Jahre Corona sind immer noch zu spüren. Viele Bands haben aufgrund dieser Pause noch keine oder nur wenig Auftrittsmöglichkeiten gehabt.“

Das Zebra Kino e.V. Das Zebra Kino feiert im kommenden Jahr 40-jähriges Bestehen und durfte sich vor ein paar Wochen über den zweiten Platz (1.000 Euro) des Kinematheksverbundes für die Reihe „Kino, das bildet“ freuen. Zebra will Kino abseits der klassischen Schubladen anbieten. Mehr Informationen unter zebra-kino.de Der Kulturladen e.V. Der Kula befindet sich am Rande der Chérisy im ehemaligen Heizungskeller der Kaserne. Vor zirka 40 Jahren gegründet, präsentiert das soziokulturelle Zentrum Konzerte, Partys, Lesungen und Festivals und steht vor allem für musikalische Qualität. Im September ging der Applaus Award 2023 (50.000 Euro) für das beste Live-Musikprogramm 2022 an den Kula in Konstanz. Mehr Informationen unter kulturladen.de

Zustimmung kommt von Lukas Burg, der beim Zebra e.V. für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist: „Auch wir erleben dieses Phänomen, dass die Menschen lieber kommen, wenn ihnen bekannte Filme gezeigt werden, dabei ist es ja manchmal auch ganz gut, sich einmal auf etwas Neues einzulassen“, erzählt er und spielt den Ball zurück an Kreibich, der nahtlos anknüpft. „Der Applaus-Preis (Applaus steht für Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten), den wir im September verliehen bekamen, ist für uns vor allem deshalb wichtig, weil er deutlich zeigt, dass wir wirklich richtig gute Arbeit leisten“, so Kreibich.

Finanzielle Mittel für Kulturauftrag unabdingbar

Im Frühjahr hatte sich der Kula für die Hauptkategorie „Bestes Live-Musikprogramm 2022“ beworben, durchaus auch vor dem Hintergrund, dass es da ein Preisgeld von 50.000 Euro gibt. „Das können wir sehr gut gebrauchen, um weiterhin unseren kulturellen Auftrag umzusetzen, denn die Energiekrise und der Ukraine-Krieg haben den ersten Aufschwung, der nach Corona zu spüren war, etwas ausgebremst, und die städtische Förderung reicht bei weitem nicht aus.“

Seit 2010 arbeitet Benjamin Kreibich im Kula und erzählt, dass er eigentlich so hineingerutscht ist in den Job, den er ganz hervorragend und mit ganzem Herzen macht. „Ich bin mit Musik aufgewachsen, genaugenommen habe ich eigentlich immer Musik gehört“, so Kreibich und schmunzelt: „Musik ist die passende Begleitung für jede Situation“, fasst er seine Begeisterung zusammen: „Außerdem sind alle unsere Erinnerungen ganz oft mit Musik verknüpft. Doch das Beste ist, dass es in der Musik kein Ende gibt. Es geht immer weiter, immer wieder entwickeln sich neue Musikrichtungen, es ist wie auf einer Reise, die nie aufhört. Das begeistert mich.“

Live-Act und Kinosessel durch nichts zu ersetzen

Eine Lobrede wird Kreibich auch noch los in Richtung Live-Act: „Diese Energie, die da zu spüren ist bei Konzerten zwischen Band und Publikum, die Interaktion, das ist etwas besonders und kann keinen Kopfhörer auf dem Sofa ersetzen.“

Lukas Burg, seit 2014 beim Zebra-Kino engagiert, greift diesen Faden auf: „Im Kino ist man fokussiert auf den Film und nicht abgelenkt, wie zu Hause zum Beispiel durch das Handy oder eine Türklingel. Außerdem bietet ein Kinobesuch die Möglichkeit, zu reflektieren, sei es allein oder mit anderen im Anschluss an den Film.“

Besonderer Austauschbedarf bestünde bei Dokumentationen, doch den zweiten Preis des Kinemathekverbundes bekam der Zebra e.V. für die Reihe „Kino, das bildet“. Neben regelmäßigen Kinoveranstaltungen für Schulklassen erfreut sich im Rahmen dieser Bildungsreihe auch die Kinder- und Familienfilmreihe „Zebrastreifen“ hoher Beliebtheit.

Die 1000 Euro Preisgeld sind eher symbolischer Natur, dennoch aber wichtig, weil damit unsere Arbeit honoriert wird“, so Burg, der sich erinnert, dass seine Kinoleidenschaft mit „Pulp Fiction“ begann: „Da spürte ich zum ersten Mal, dass ein Kinofilm mehr sein kann als nur eine Abfolge von Bildern“, so Burg, der zugibt, diesen Film noch nie im Kino gesehen zu haben.

Benachbarte Institutionen mit gemeinsamen Ziel

Beide Kultureinrichtungen setzen einen besonderen Fokus auf regionale Nachwuchskünstler und sehen sich als eine unterstützende Plattform, sowohl im Bereich Film als auch der Musik. Gemeinsame Projekte gibt es auch hin und wieder, wann immer es sich anbietet: „Wir arbeiten auf kurzem Weg gut miteinander“, hört man die Mitarbeiter beider Institutionen sagen.

„Wir Kultureinrichtungen hegen grundsätzlich keinerlei Missgunst untereinander“, schließt Kreibich und sagt, dass viele Kulturschaffende genauso wie er selbst sich einfach nur riesig gefreut haben über den Preis.