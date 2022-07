Konstanz vor 1 Stunde

Anwohnerparken für 150 Euro oder gleich 360 Euro? Was die Konstanzer davon halten

Die Gebühren für das Anwohnerparken werden zum Januar in der Konzilstadt stark erhöht. Künftig soll es auch in Petershausen Parkausweise für Bewohner geben. Was sagen die Bürger dazu?