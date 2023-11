Zusätzliche Fahrradbügel wurden in dieser Woche auf dem Fischmarkt platziert; und zwar an dem kleinen Linden-Platz an der Konzilstraße parallel zu dem Haus Fischmarkt 3. Damit hat die Stadt eine bereits angekündigte Maßnahme umgesetzt.

Bei großen Veranstaltungen im Stadtgarten, unter anderem während des Konstanzer Stadtgartenfests, wurde in diesem Jahr der Fischmarkt mit Rädern zugestellt. Dies betraf auch den Rettungsweg zur Seniorenresidenz Tertianum. Die Anwohner machten auf diesen Missstand aufmerksam.

Diese Maßnahmen wurden angekündigt

Für das Abstellen der Fahrräder im östlichen Bereich des Platzes würden bis Ende des Jahres zusätzlich zu den bestehenden zehn Fahrradbügeln weitere 20 Fahrradbügel für 40 Fahrräder aufgestellt, kündigte Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadt Konstanz, deshalb im August auf SÜDKURIER-Anfrage an und ergänzte: „Zudem werden im östlichen Bereich des Platzes weitere Bereiche für das Motorradparken markiert. Eine weitere Aufwertung des Platzes wird sukzessive umgesetzt.“

Jetzt wurden die angekündigten Fahrradbügel bei dem kleinen Linden-Platz parallel zu den dortigen Häusern installiert. Anwohner haben jetzt allerdings die Befürchtung, dass die Häuser Fischmarkt 1 und 3 sowie die Pflegestation des Tertianums im Notfall nicht mehr von der Feuerwehr angefahren werden könne.

Hat die Feuerwehr jetzt ein Problem?

Benedikt Brüne gibt gegenüber dem SÜDKURIER Entwarnung, denn generell gelte: „Diese und alle anderen Flächen, auf denen die Stadt Radstellanlagen installiert, sind vorab geprüft worden.“ Und wie steht es um die neuen Abstellanlagen am Fischmarkt? „Im genannten Fall hat die Feuerwehr keine Bedenken, da die Fläche nicht zum Befahren durch Feuerwehr-Fahrzeuge geeignet und damit nicht als Aufstellfläche vorgesehen ist“, schreibt Brüne. „Eine Drehleiter kann trotz der installierten Fahrradbügel an dem Objekt eingesetzt werden.“