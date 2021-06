Konstanz vor 1 Stunde

Angeblich 3000 Feiernde am Schänzle, Hunderte im Seeburgpark: Haben Stadt und Polizei die Partyszene noch im Griff?

Ein Ereignis wirft Fragen auf: Am Samstagabend soll es am Seerhein zu einer Massenparty gekommen sein, die Polizei nennt 3000 Teilnehmer. Konnten die Ordnungskräfte das wirklich nicht kommen sehen? Und was sagen eigentlich Jugendliche, die selbst mit dabei waren? Die Stadtverwaltung hat schon mal ein paar Antworten.