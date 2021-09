Konstanz vor 4 Stunden

Andreas Jung siegt in seinem Wahlkreis: In der Konzilstadt muss er sich allerdings geschlagen geben

Der CDU-Bundestagsabgeordnete verliert bei der Bundestagswahl 2021 in der Stadt Konstanz gegen seinen grünen Konkurrenten. Die Grünen sind in der Konzilstadt außerdem die stärkste Partei bei den Zweitstimmen. Andreas Jung zieht nichtsdestotrotz zum fünften Mal in Folge in den Bundestag ein.