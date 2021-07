Konstanz vor 37 Minuten

Anbau auf der Nordseite statt südlich? Bei der Schul-Erweiterung der GSS sieht die Konstanzer Stadtverwaltung den Wald vor lauter Bäumen nicht

Die Pläne für die Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) sind im Bildungsausschuss diskutiert worden. Der südliche Anbau greife in wertvollen Baumbestand ein, weshalb die bisherige Planung in Frage steht. Die Emotionen der Bildungsausschuss-Mitglieder kochten hoch. Kritik an der internen Kommunikation wurde laut.