Es war wohl ein Moment der Unaufmerksamkeit, der dazu geführt hat, dass am Mittwochmorgen drei Personen unweit der Konstanzer Stadtgrenze verletzt wurden. Wie die Kantonspolizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat es gegen 9 Uhr kurz hinter dem Autobahnzoll am Ende der Autobahn A7 gekracht.

Die Schweizer Beamten rekonstruieren den Verlauf des Unfalls folgendermaßen: Eine 36-jährige Frau war am Mittwoch, 5. Oktober, mit einem Auto samt Anhänger in Richtung Konstanz unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte sie zu spät, dass zwei vorausfahrende Autos an der Ampel vor der Grenzbachstraße anhalten mussten.

Bei der Kollision von drei Fahrzeugen in Tägerwilen sind drei Personen verletzt worden. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes in das Heck des Autos davor geschoben. Der 61-jährige Fahrer sowie seine 62-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 56-jährige Fahrerin des vorderen Fahrzeugs wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch glücklicherweise nicht zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Wie hoch dieser von den Beamten geschätzt wird, geht aus der Pressemitteilung der Kantonspolizei nicht hervor.