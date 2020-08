Konstanz vor 1 Stunde

An Covid-19 erkrankt, genesen, aber auch gezeichnet: Eine Konstanzerin warnt vor Leichtsinn im Umgang mit Corona

Sabine Bürk war eine der ersten Corona-Patientinnen in Konstanz. Wegen zwei zunächst negativen Tests verbrachte sie viele Wochen in Quarantäne. Jetzt erzählt sie, wie es ihr in der Zeit erging.