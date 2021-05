Für Autobesitzer ist es mehr als nur ärgerlich: Das geparkte Fahrzeug ist beschädigt – doch der Verursacher ist getürmt. Am vergangenen Wochenende ist dies mehreren Fahrzeughaltern in Konstanz passiert. So etwas komme immer wieder vor, bestätigt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Am Wochenende wurde in einem Fall ein abgestelltes Fahrzeug gar absichtlich zerkratzt. Zusammengerechnet liegen die Schäden im fünfstelligen Bereich. Wie so oft in solchen Fällen, sei die Polizei auch diesmal auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, betont Popp.

Die Fälle vom Wochenende in der Übersicht Geparktes Auto in der Max-Stromeyer-Straße angefahren In der Max-Stromeyer-Straße wurde ein geparkter Mercedes von einem Unbekannten angefahren. Das Fahrzeug stand von Donnerstagabend, 27. Mai, bis Sonntagabend, 30. Mai, in der Max-Stromeyer-Straße an der Ecke zur De-Trey-Straße. In diesem Zeitraum muss der Fahrer eines anderen Fahrzeugs die rechte Seite des abgestellten Wagens beschädigt haben.



Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. In diesem Fall gehen die Beamten von rund 3000 Euro Schadenshöhe aus. Auch hier wurden Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz telefonisch unter der Nummer (07531) 995-0 entgegen. Auf dem Döbele-Parkplatz hohen Schaden verursacht Einen erheblichen Streifschaden hat eine unbekannte Person am Samstagnachmittag, 29. Mai, auf dem Döbele-Parkplatz an einem Mercedes angerichtet. Wie die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, vermuten die Beamten, dass ein unbekannter Fahrer beim Rangieren oder Parken die Fahrzeugfront des dort abgestellten Mercedes AMG der CLA-Klasse gestreift hat. Der Verursacher des Schadens muss ein größeres Fahrzeug – möglicherweise ein Wohnmobil oder einen Kastenwagen – gefahren haben.



Der Mercedes stand nur kurzzeitig, nämlich von 13 bis 13.30 Uhr, auf dem Döbele. In diesem kurzen Zeitraum muss der Unfall passiert sein, der einen Schaden von rund 5000 Euro zur Folge hatte. Die Polizei Konstanz ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen. Unter der Rheinbrücke ein Auto absichtlich zerkratzt Zudem wurde am Sonntag, 30. Mai, auf dem P+R Parkplatz unter der „neuen“ Rheinbrücke ein abgestellter Mercedes absichtlich beschädigt. Das Fahrzeug stand dort von etwa 11 bis 17 Uhr. Eine unbekannte Person machte sich während in dieser Zeit mit einem spitzen Gegenstand an einem 400er Mercedes S-Klasse zu schaffen.



Den Schaden durch die Kratzer im Lack auf der rechten Fahrzeugseite beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Personen, die in diesem Zeitraum an der Reichenaustraße Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (07531) 995-0 bei der Polizei Konstanz zu melden.

Konstanz Raser bringen Fußgänger in der Konstanzer Fürstenbergstraße in Lebensgefahr Das könnte Sie auch interessieren

„In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Fälle gehäuft, wo Personen nicht gewillt sind, Parkschäden zu melden, die sie selbst verursacht haben“, sagt der Polizei-Pressesprecher. Es vergehe fast kein Tag, an dem keine Meldungen zu einer Unfallflucht bei der Polizei eingingen, häufig in Zusammenhang mit geparkten Autos.

So seien im Konstanzer Stadtgebiet 311 Unfallfluchten „im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausparken“ im Jahr 2019 gemeldet worden, vergangenes Jahr seien es 249 gewesen. Für das laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor.

Aber was droht, wenn jemand nach einem Parkrempler Unfallflucht begeht?

Unfallflucht ist eine Straftat, die mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann, wie Dieter Popp erklärt. Bei der Unfallflucht nach einem Parkrempler hänge die Höhe der Geldstrafe vom Einzelfall ab – und dabei auch von der Höhe des entstandenen Schadens und den Vermögensverhältnissen des Unfallflüchtigen.

Belaufe sich der Schaden bei einem Parkrempler auf weniger als 1000 Euro, fielen Geldstrafen in der Regel noch relativ gering aus, erklärt Popp. „Aber ab einem Schaden von 1500 Euro kann es bis zur Entziehung der Fahrerlaubnis gehen.“

Konstanz Konstanzer Polizei stellt bei Fahrradkontrollen im Stadtgebiet zahlreiche Verstöße fest Das könnte Sie auch interessieren

Begeht man nach einem Parkrempler hingegen keine Unfallflucht, übernehme die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers die Schadensregulierung. Und werde der Parkrempler der Polizei gemeldet, handele es sich um einen sogenannten Kleinstunfall, der als Ordnungswidrigkeit behandelt werde. Je nach Ursache für den Parkrempler falle ein Bußgeld im niedrigen zweistelligen Bereich an.

Wie sollen Zeugen eines Parkremplers mit anschließender Unfallflucht reagieren?

Auf keinen Fall sollte man den Unfallverursacher aufhalten, rät Dieter Popp: „Man weiß nicht, wie das Gegenüber in dieser Situation reagiert. Wir raten dazu, lieber auf der sicheren Seite zu bleiben und sofort die Polizei anzurufen.“

Am Besten sei natürlich, wenn man mit dem Handy ein Foto vom Nummernschild des Autos machen könne, das ein anderes Fahrzeug beschädigt habe. Es reiche aber auch, sich zumindest einen Teil des Kennzeichens sowie den Fahrzeugtyp und die Farbe des Autos zu merken.