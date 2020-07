Oliver Krüger hat eigentlich keine Zeit. Auch nicht für ein kurzes Gespräch mit der Presse. Der Betreiber des Strandbads Litzelstetten muss sich um seine Gäste und das Bistro, indem diverse Gerichte angeboten werden, kümmern. Es sind erst wenige Wochen, seit der Betrieb am See wieder läuft. Und es läuft ganz gut.

Der Bademeister entdeckt den Diebstahl am Morgen

Und dann das: Am Sonntagabend verlässt Oliver Krüger das Strandbad gegen 22 Uhr. Als am Montag der Bademeister um 8 Uhr seinen Dienst antritt, fehlen zwei Bierbankgarnituren. Sie wurden über Nacht gestohlen. „Ich selbst kam gegen 11 Uhr zur Arbeit“, sagt Krüger, „mich wundert aber sehr, dass nachts niemand etwas vom Diebstahl mitbekommen hat“.

Pächter will eine Überwachungskamera anschaffen

Bei der Polizei hat der Pächter den Diebstahl noch nicht angezeigt, er kam noch nicht dazu. „Zum Glück ist mir so etwas noch nie passiert. Ich zeige den Vorfall aber an, weil ich Angst habe, dass es wieder passieren könnte.“ Im Moment denkt er darüber nach, eine Überwachungskamera und eine Alarmanlage fürs Freibad anzuschaffen. Er müsse aber erst mit dem Sport- und Bäderamt der Stadt über eine finanzielle Beteiligung sprechen.

Idyllische Lage: Am Strandbad Litzelstetten wurden Bierbänke gestohlen. | Bild: Wagner, Claudia

Und sonst? Oliver Krüger klagt nicht gern. Die Zeit der Corona-Schließung sei natürlich schlecht gewesen. „Aber jetzt ist die Saison sehr gut angelaufen“, sagt er, „und ich weiß nicht, ob ich im April so viel Umsatz gemacht hätte.“ Entscheidend sei für ihn, wie die Sommerferien laufen. „Drei bis vier Wochen gutes Wetter sind nötig“, sagt Krüger. Dass jetzt schon viele Touristen aus ganz Deutschland da seien, freut ihn.

Viele Menschen wollen jetzt die Augen offen halten

Trotzdem: Die Lage ist in diesem Jahr angespannter. Mit der Bädergesellschaft stehen noch Gespräche an wegen der Monate, in denen er wegen Corona keinen Umsatz machen konnte. Er hofft auf ein Entgegenkommen. Dass nun ein Diebstahl hinzukommt, ärgert ihn. Vorsichtshalber hat er davon auf Facebook berichtet – Oliver Krüger kennen unzählige Menschen, die ihr Mitgefühl äußern und jetzt die Augen offen halten. Zu sicher sollten sich die Diebe nicht fühlen.