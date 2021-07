Konstanz vor 54 Minuten

Am Konstanzer Schänzle und im Herosé-Park am Seerhein war es weitgehend ruhig und friedlich am Wochenende. Doch lag das am Regen oder an der verstärkten Polizeipräsenz?

Bewohner rätseln genau wie Beamte über die wahren Gründe. Und doch machten in der Nacht auf Sonntag der Polizei bekannte Personen Ärger. Zwei Jugendliche mussten in Gewahrsam genommen werden. Die Bilanz des Wochenendes am Konstanzer Seerhein.