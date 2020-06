Konstanz vor 3 Stunden

Am Konstanzer Bahnhof ist die Zeit stehen geblieben: Die elektronische Uhr am Bahnhofsturm läuft nicht mehr

Ein zeitloses Design könnte man die Uhr am Turm des Bahnhofs in Konstanz nennen. Denn seit ein paar Tagen zeigt diese nicht mehr die Zeit an. Des Rätsels Lösung konnte die Deutsche Bahn bisher nicht finden.