Die Kriminalpolizei ermittele im Moment gegen den 41-Jährigen, der aus Konstanz stammt, heißt es in der Pressemitteilung. Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr sei er mit einem 37-jährigen Bekannten in einer Wohnung in der Radolfzeller Straße in Streit geraten. Er stach mehrmals mit einem Messer auf den 37-Jährigen ein.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, starb aber dort noch am selben Abend. Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

