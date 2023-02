Konstanz vor 1 Stunde

Als wär‘s ein Stück von ihr: Versteigerung von Teilen aus dem Nachlass von Brigitte Weyl

Das Auktionshaus am See bietet ab Freitag, 24. Februar, Teile aus dem Nachlass der langjährigen Gesellschafterin und Geschäftsführerin des SÜDKURIER-Medienhauses an.