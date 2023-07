Konstanz vor 54 Minuten Allmannsdorf hat ein Loch. Warum wird hier eigentlich gebuddelt? Das Loch mit Betonboden ist großflächig eingezäunt, ab und zu ist ein Bagger am Werk. Die Gerüchteküche brodelt rund um die Grube, doch des Rätsels Lösung ist sehr bodenständig.

Nanu, was ist denn hier los? Das fragen sich Passanten, die an der Grube in der Hermann-von-Vicari-Straße in Allmannsdorf vorbeikommen. | Bild: Kirsten Astor